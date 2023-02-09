Hadjar: "Hedefim, 2024'te F1'e girmek"
Isack Hadjar, 2024'te Formula 1'e girmek istediği için, 2023'ün Formula 2'deki tek yılı olmasını umuyor.
Bu yıl F2 sezonuna başlayacak altı Red Bull gencinden biri olduğu için Hadjar'ın hedefine ulaşması kolay olmayacak. Fakat Hitech GP sürücüsü, F3'ten hemen sonra bazı harika sonuçlar elde edebileceğinden emin.
Hadjar, "Hedefim çok güçlü bir sezon geçirdikten sonra doğrudan Formula 1'e katılmak."
"F2'de sadece bir sezon geçirmek güzel olurdu, bence bu ideal senaryo. Öncelikli hedefim bu. Haliyle elimden gelenin en iyisini yapacağım."
"Geçen yılla aynı takım için yarışacak olmak heyecan verici. Asya F3 ve Formula 3'te birlikte yarıştığım için onları çok iyi tanıyorum, daha önce onlarla çok çalıştım."
"Burada kaldığım için mutluyum çünkü bunun bana avantaj sağladığını hissediyorum." dedi.
Bu yıl AlphaTauri sürücüleri Yuki Tsunoda ve Nyck de Vries'ı zorlu bir yıl bekliyor çünkü her birinin birer yıllık kontratları var.
Eğer Red Bull'un genç yetenekleri iyi performans sergilerse, ikisinden biri hatta ikisi de koltuksuz kalabilir.
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