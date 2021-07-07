Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur
Offroad Haberler

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor

Ekleyen:

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda sezon Ankara’da açılıyor. 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde kısa adı ANDOFF olan Ankara Offroad Kulübü tarafından Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek organizasyona Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi destek veriyor.

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor

09 Temmuz Cuma günü Teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak yarış hafta sonunda, 10 Temmuz Cumartesi yeni oluşturulan 12 km’lik orman etabı geçilirken, 11 Temmuz Pazar günü ise 1.7 km uzunluğundaki seyirci etabı ile müthiş yarış tamamlanacak.

Kızılcahamam Demirciören mevkiinde oluşturulan Kızılcahamam Offroad Park’ta Pazar günü saat 10..05, 12.15, 14.30 ve 16.35 olmak üzere 4 kez geçilecek olan seyirci etabı, zorlu engeller, su geçişleri ve  dik yamaçları ile heyecan dolu görüntülere sahne olacak.

Sezonun ilk mücadelesine SSV sınıfında 2, Sınıf 1’de 5, Sınıf 2’de 7, Sınıf 3’de 9 ve Sınıf 4’te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu katılacak.

 

paylaşım
yorumlar
De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur

Önceki haber

De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"

3 s
2
Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

18 s
3
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

1 g
4
Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

5 s
5
Formula 1

Rusya Grand Prix'sinin, Igora Drive'da yapılması oy birliğiyle onaylandı

47 dk
Son Haberler
Offroad sezonu Ankara'da açılıyor
ORRW

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor

21dk
De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur
Formula E

De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur

2 Şub 2019
2021’de başlayacak olan Extreme E serisinin formatı açıklandı
ORRW

2021’de başlayacak olan Extreme E serisinin formatı açıklandı

31 Oca 2019
TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın
TÜRK SPORCULAR

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Başlıyor
TÜRK SPORCULAR

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Başlıyor

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak
VLN

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Belki de Silverstone'da herkesi şoka uğratacağız"

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes, pilot kararında geleceği düşünmeli"

Rusya Grand Prix'sinin, Igora Drive'da yapılması oy birliğiyle onaylandı
Formula 1 Formula 1

Rusya Grand Prix'sinin, Igora Drive'da yapılması oy birliğiyle onaylandı

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

FIA, Avusturya GP ceza eleştirilerini pek önemsemiyor
Formula 1 Formula 1

FIA, Avusturya GP ceza eleştirilerini pek önemsemiyor

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Son Haberler

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor
Offroad Offroad

Offroad sezonu Ankara'da açılıyor

De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur
Formula E Formula E

De Ferran: Hamilton ve Alonso'nun Extreme E'ye gelmesi harika olur

2021’de başlayacak olan Extreme E serisinin formatı açıklandı
Offroad Offroad

2021’de başlayacak olan Extreme E serisinin formatı açıklandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.