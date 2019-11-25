Button 17 saat boyunca çölde yolda kalmış

2009'da şampiyon olduğu Brawn GP aracının renklerine benzer renklerde Trophy Truck ile Button, bu kategorideki en prestijli yarışlardan birisine katıldı.

IndyCar'da ikinci olan Alexander Rossi de mücadeleye katılan isimlerden birisiydi ve bir ara lider dahi gitti ancak takla atmasının ardından geriledi.

Meksika merkezli rallide Ensenada bölgesinde Button ve yardımcı pilotu, yarış esnasında büyük bir gürültü duydular ve aracın gücünü kaybettiler.

Button, "Baja1000'den pek istemediğimiz ancak aynı zamanda harika bir Baja hikayesi olan bir olayla dönüyoruz."

"Çok iyi başladık, 5 kamyon geçtik ve sonrasında 7-8 araç sorun yaşadı. Biz hızlı seanslardan iyi bir şekilde geçerken aynı zamanda kamyonumuza dikkat etme konusunda gerçekten iyi bir ritm tutturmuştuk."

"235 Terry Madden'da yardımcı pilotumla birlikte gerçekten büyük bir gürültü duyduk ve o sesle sürüşü kaybettik. Diferansiyel kırılmış."

"Gördüğümüz insanlar, bizden kirli farlarını silmemizi isteyen diğer yarışçılardı."

"Tam anlamıyla bir hayat deneyimiydi ve böyle bir şey olmasını beklemiyorduk." dedi.

Button, F1'den emekli olmasından bu yana Japonya'daki Super GT şampiyonasında mücadele etti ve 2018'de orada şampiyon oldu. Button ayrıca 2018-19 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda SMP Racing LMP1 takımında mücadele etti.