Baja Heyecanı Bolu Dağlarında

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) organizasyonu 03 Aralık Cuma günü saat 15:00’da Tarihi Bolu Valiliği önünde verilecek seremonik start ile başlayacak.

Sporseverler, Türkiye’nin tabiat ve turizm açısından ender bir güzelliğe sahip Bolu şehrinin çok eski yıllara dayanan otomobil sporları tecrübesiyle, son yılların gözde offroad branşı bajanın buluştuğu Baja Bolu organizasyonunda, seyir zevki ve yüksek heyecan dozunun zirve gördüğü bir mücadele izleme şansı bulacaklar.

Yaklaşık 300 km. özel etabın koşulacağı bu zorlu yarış, 04 Aralık Cumartesi günü saat 10.30’da Demirciler Köyünden start alarak Moonsports özel etabı ile Aladağlar’a uzanacak. Daha sonra Demirciler-Aladağ arasında yer alan Moonsport özel etabının ikinci kez geçilmesinin ardından ilk gün tamamlanmış olacak. Organizasyon 05 Aralık Pazar günü Çakmaklar'da başlayıp 14 Burda özel etabının geçilmesinin ardından, saat 17.00’da Esas 14 Burda AVM Hawaii Toplantı salonunda yapılacak ödül töreni ile son bulacak.