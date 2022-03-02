Motorsport UK, Rus sporcuların Britanya'daki yarışlara katılmasını yasakladı!

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FIA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rus sporcuların uluslararası etkinliklere katılmasını önlemeye yönelik tavsiyesi üzerine, Salı günü toplanmıştı. Motorsport UK'nin kararları, FIA'ya göre daha sert oldu.

Açıklamada, hiçbir Rus veya Belarus lisanslı takımın, pilotun veya yetkilinin, İngiltere'de düzenlenen etkinliklere katılmasına veya girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca Motorsport UK, etkinliklerinin hiçbirisinde Rus/Belarus'un ulusal sembolüne, rengine veya bayrağının sergilenmesine izin vermeyeceğini ekledi.

Karar, Motorsport UK ve İngiliz hükumeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alındı.

Motorsport UK tarafından alınan kararın, potansiyel olarak uluslararası ve ulusal düzeyde yarışan sürücüler üzerinde büyük bir etkisi olacak.

Örneğin Haas F1 pilotu Nikita Mazepin, eğer takım kendisiyle devam etme kararı alırsa, bu yılki Britanya Grand Prix'sine katılamayacak. Amerikalı ekibin nihai kararını yakında vermesi bekleniyor.

Ayrıca, Britanya GT şampiyonu Rus Leo Machitski de bu sebeple yarışlarda yer alamayacak.

Motorsport UK tarafından alınan karar, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) ve Belarus Otomobil Federasyonu (BAF) tarafından verilen lisansları tanımayı reddetmesini içeriyor. Bu da Rus veya Belarus lisanslı sürücülerin devam edebilmelerinin tek yolunun, farklı bir ülkenin lisansı altında yarışmak olduğu anlamına geliyor.