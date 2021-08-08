FIA'nın kararından sonra Britanya F3'ün ismi değiştirildi

Bu karar, şampiyonanın organizatörü olan MotorSport Vision ve FIA arasında yıllardır yapılan tartışmalardan sonra pazartesi günü açıklandı.

FIA, 2017'de Bölgesel F3 konseptini lanse etti ve bu konseptle birlikte 'F3' isminin kullanımı limitlendirilmek istenmişti.

Britanya F3'ü 2019'da Bölgesel F3 statüsünü almayı düşünse de, halo kullanılan araçlar yerine Tatuus-Cosworth araçlarıyla devam etmeyi tercih etti.

MSV şefi ve eski Formula 1 sürücüsü Jonathan Palmer şampiyonanın F3 ismini koruduğundan emin olabilmek adına çok uğraştı.

Ancak FIA tarafından verilen karar, bu hafta sonu Snetterton'da beşinci yarışını gerçekleştirecek olan şampiyonanın isminin sezonun ortasında değişeceği anlamına geldi.

''Bundan sonra F3 ismini kullanma iznimiz olmadığı için aşırı derecede üzgünüm.''

''Yarım yüzyıldan beri varız ve Britanya F3 isminin inanılmaz bir tarihi var. Şampiyona birçok F1 sürücüsünün kariyerinde çok önemli bir yer oynadı, benimki de dahil. Şampiyonamızın gücü sadece bir isimden daha fazlası üzerine kurulu ve bunu devam eden başarılarımızla göstereceğiz.''

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''Tüm ülkenin lider tek koltuklu araç şampiyonası olan ve kendini sağlam bir şekilde kurabilmiş serinin geleceği hakkında çok heyecanlıyım. GB3 güçlü, taze ve özlü bir kimlik taşıyor ve hem takımlar hem de sürücüler için ilgi çekici olan şeyler sunmaya devam edeceğiz.''

''GB3 birçok genç sürücünün kariyerinde çok önemli bir rol oynayacak ve MSV de, dünyanın herhangi bir yerinde bu seviyede en adil ve en iyi değerlere sahip şampiyonayı sunmaya kararlı bir şekilde devam edecek."

Önceden BRDC F4 Şampiyonası olarak bilinen şampiyona, 2016 sezonunun başlamasından birkaç güç önce BRDC Britanya F3 Şampiyonası ortaya çıkmıştı.