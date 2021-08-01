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Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Cumartesi günü düzenlenen British Automobile Racing Club etkinliğinde yaşanan kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti.

Brands Hatch’teki kazada bir pist görevlisi hayatını kaybetti

Kaza, Classic Touring Car Racing Club’ın Pre 93 & Pre 03 Touring Car yarışında gerçekleşti ve iki sürücü, yarışın ilk turlarında start-finiş düzlüğünde temas yaşadı.

Bir araç bariyerlere savrulurken, diğer araç ise havaya uçtu ve ardından bir pist görevlisine çarptı.

Ardından yarış hemen durduruldu ve ilk yardım ekipleri olay yerine geldi. Ayrıca, hemen hava ambulansı da geldi ve polis ekipleri de yerel saat ile saat 15:00’dan birkaç dakika önce bir araç ve yayanın olduğu bir kazanın yaşandığından haberdar edildiklerini de belirtti.

Saat 21:00'dan sonra da BARC, kaza esnasında bir pist görevlisinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

BARC tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi: “British Automobile Racing Club olarak Brands Hatch pistinde düzenlenen etkinlikte yaşanan  kazanın sonucunda bugün [31 Temmuz, Cumartesi] gönüllü bir pist görevlimiz trajik bir şekilde hayatını kaybetti.”

Günün devamındaki diğer etkinlikler iptal edildi.

Herhangi bir büyük kazada olduğu gibi BARC, şu anda ulusal yönetim organı Motorsport UK ve yerel polisle birlikte çalışıyor.

BARC'ın tüm katılımcıları adına, bu sporun yapılması için çok şey yapan ve gönüllerden oluşan muhteşem pist görevlisi ekibimizden birinin kaybı nedeniyle hüsrana uğradık. [Pist görevlisinin] ailesine ve arkadaşlarına en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.

Etkinliğin pazar günü devam etmesi planlanıyor.

Sürücünün hastaneye kaldırılırken bacağının kırılmış olduğu öğrenildi.

Olayın ardından W Series sürücüsü Alice Powell tarafından bir bağış toplama sayfası kuruldu ve motor sporları camiasından büyükçe çapta yardım geldi.

Ayrıca 7 kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olay hakkındaki üzüntüsünü dile getirdi ve şöyle yazdı: “Brands Hatch’te dün bir pist görevlisinin hayatını kaybettiğini duymaktan çok üzüldüm. Bu gönüllü görevliler yarışmamızı mümkün kılan kişiler, onlar bizim kahramanlarımız. Kalbim [görevlinin] ailesiyle.”

Hamilton’ın dışında taziye mesajı paylaşan diğer isimlerin arasında F1 dünya şampiyonu Damon Hill, Williams pilotu George Russell ve McLaren pilotu Lando Norris de bulunuyor.

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