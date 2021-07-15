Aston Martin Valkyrie'nin lansmanda sorun yaşamasına 5 euroluk bir parça sebep olmuş

Aston Martin, haziran ayında Valkyrie tasarımını, şirketin Formula 1'e odaklanmak adına hypercar sınıfında Le Mans 24 Saat'e fabrika girişi planlarından vazgeçtikten sonra değiştirdiğini açıkladı.

Aracın sınırlı sayıdaki versiyonu AMR Pro olarak da biliniyor. Geçen hafta sonu Goodwood Festival of Speed'de ilk kez seyircilerle buluştu ve direksiyonda Aston Martin fabrika sürücüsü Darren Turner vardı.

Ancak yarışta ancak araç yavaşlamaya başladı ve ardından durmak zorunda kaldı. Bu kırmızı bayrakların çıkmasına yol açtı.

Fakat Stroll, bunun çok ufak bir parçada çıkan bir sorundan kaynaklandığını belirtti ve araçların yine de 2021’de müşterilere teslim edileceğini doğruladı.

Stroll, “Söz verdiğimiz gibi eylül ayından itibaren araçları teslim etmeye başlayacağız.”

“İlk aracımız planladığımız zamanda fabrikadan çıkacak. Bunu yapacağımızı 5 ay önce söylemiştim. Bu yüzden, zamanlama konusunda sorun yok.”

“Goodwood’da ufak bir elektronik sorun yaşadık ve düşük voltajlı batarya ile yüksek voltajlı batarya arasındaki 5 euroluk bir parça, o anda çalışmamaya karar verdi."

“Bu sorunu yaptığımız testlerde hiç yaşamamıştık. Bu yüzden, bununla şimdi karşılaştığımızdan dolayı mutluyuz, bunu daha önce yaşamamıştık ve bu [parçayı] bir dış kaynaktan almıştık.”

“Ardından, durumu anladık ve hemen düzelttik.” ifadelerini kullandı.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Stroll, 2020'nin Ocak ayında Aston Martin'in %20 hissesini satın aldı ve Formula 1 yarış takımının bu sezon İngiliz araç üreticisi olarak yeniden markalaşmasının önünü açtı.

Bu haftaki Britanya Grand Prix’sinde Aston Martin, F1’de 1960’dan bu yana ilk kez kendi evinde yarışa çıkmış olacak.

Ayrıca Stroll, takımının önümüzdeki beş sene içinde şampiyonluklar için mücadele etmesini istediğini pek çok kez dile getirdi.

Fakat Kanadalı milyarder, hem F1 hem de yol araçları tarafında çalışmanın yarattığı meydan okumadan keyif aldığını söyledi.

"Etrafımda güçlü insanlar var. Her iki organizasyonda da harika insanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyım, olağanüstü bir CEO olan Tobias [Moers] ve inanılmaz bir Kreatif Direktör olan Marek [Reichman] ile çalışmak gerçekten harika."

“Her iki tarafta da yer almak gerçekten heyecan verici. Gerçekten hem Formula 1 hem de yol araçları birbirlerine katkı sağlıyorlar.”

"Gaydon'daki personelimizin yarısı Silverstone'daki yarışı izleyecek. Büyük bir ekibimiz var. Bildiğiniz gibi Formula 1 takımımız Silverstone'da bulunuyor, tüm çalışanlar ve aileleri yarışa davet ediliyor."

“Bu büyük organizasyonların birlikte nasıl çalıştığını görmek gerçekten çok faydalı ve heyecan verici.”