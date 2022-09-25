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Ricciardo, NASCAR'da yarışma teklifini geri çevirdi

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, kendisine yapılan NASCAR teklifini geri çevirmiş durumda.

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Ricciardo, NASCAR'da yarışma teklifini geri çevirdi
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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda İngiliz ekipten ayrılacak ve Formula 1'de devam edemeyecek gibi görünüyor.

Avustralyalı sürücü, 2023'ü yedek pilot olarak geçirip, 2024 yılında F1'e dönmeyi düşünebilir ve bu süre zarfında farklı serilerde yarışabilir. Hatta bunlardan birisi, çok sevdiği Amerika'da düzenlenen NASCAR olabilir.

Ağustos ayında Kimi Raikkonen, NASCAR'ın Watkins Glen ayağına katılmış ve burada Trackhouse Racing ile yarışmıştı.

Project 91 olarak adlandırılan bu programda, 91 numaralı üçüncü aracın direksiyonuna, motor sporları dünyasında tanınmış yıldızları geçirmek isteniyor.

Raikkonen burada nispeten iyi bir iş yaptı ve uzun süre ilk onda yer aldı ancak 46. turda rakiplerinin temasıyla yarış dışı kaldı.

Ancak Trackhouse Racing bu denemenin başarılı olduğu sonucuna vardı ve Avustralya gazetesi Herald Sun'a göre Daniel Ricciardo'ya Chevrolet Camaro 91'in direksiyonunda geçme teklif etti.

Ancak Ricciardo, NASCAR yarışlarını gerçekten sevmesine rağmen teklifi kabul etmemeye karar verdi. Avustralyalı pilot şimdilik kariyerine Formula 1'de devam etmeyi umuyor.

RacingNews365'e konuşan Ricciardo, "Şu anda ilgimi çeken tek yarış kategorisi bu. Henüz bu şampiyonadaki işimi bitirmediğimi hissediyorum, bu yüzden gelecek yıl başka bir kategoride yarışmayacağım."

"İşlerin nasıl gideceğini söylemek zor ve o kadar da ileriye bakmak istemiyorum ama pes etmediğimi ve Formula 1'de kalmak için bir şans aradığımı söyleyebilirim."

"Gelecek yıl yarışamazsam, 2024'te geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışacağım." dedi.

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