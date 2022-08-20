Raikkonen: "NASCAR'da kazanmak için herkesin eşit şansı var"

Associated Press'e verdiği demeçte Raikkonen, "Bu seride her sürücünün herhangi bir anda yarışı kazanma şansının eşit olduğunu düşünüyorum, ki bu harika."

"Yeni araç hakkında diğer insanlarla konuşurken, herkesin hemen hemen eşit fırsata sahip olduğunu gördüm. Tüm takımlar hâlâ yeni araçları anlamaya çalışıyorlar."

"Trackhouse Racing'in eş sahibi Justin Marks, en başından beri çok dürüsttü ve kimsenin bana hemen başarı vaat etmediğini açıkça söyledi Yapabileceğimiz tek şey elimizden gelenin en iyisini yapmak ve iyi bir sonuç almayı ummak."

"Hangi yarış kategorisine girerseniz girin, işlerin nasıl gelişeceğini asla tahmin edemezsiniz. Bu yüzden Justin'in bana söylediklerine güveniyorum çünkü ekibi çok iyi durumda. Ayrıca NASCAR'da her şey olabilir." dedi.

Raikkonen hedefi sorulduğunda, "Elbette sadece eğlenmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi performansımı da göstermeye çalışacağım. Hazırlık anlamında elimizden gelenin en iyisini yaptık ve şu ana kadar her şey harika gidiyor." dedi.

Räikkönen Pazar günkü yarıştaki tek Avrupalı ​ sürücüsü olmayacak: Eski Toro Rosso/Red Bull Racing F1 sürücüsü Daniil Kvyat ve eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller de etkinlikte yer alacak.