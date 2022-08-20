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Raikkonen: "NASCAR'da kazanmak için herkesin eşit şansı var"

Eski Formula 1 şampiyonu Kimi Raikkonen'e göre NASCAR'da tüm takımlar galibiyet için aynı şansa sahip.

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Raikkonen: "NASCAR'da kazanmak için herkesin eşit şansı var"
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Kimi Raikkonen bu hafta sonu Trackhouse Racing'in #91 Chevrolet Camaro'sunun direksiyona geçecek ve Watkins Glen'deki NASCAR Cup yarışına katılacak.

Bu tür araçlarla çok fazla deneyime sahip olmadığı için Raikkonen, başlangıçta kendisine bir hedef belirlemedi ancak geçen hafta yapılan ilk testin ardından yorumlarının ağırlığını biraz değiştirmiş durumda.

NASCAR takımları bu yıl yeni nesil araçlara geçti ve Raikkonen'e göre bu, tüm sürücülerin galibiyet şansını eşitliyor.

Associated Press'e verdiği demeçte Raikkonen, "Bu seride her sürücünün herhangi bir anda yarışı kazanma şansının eşit olduğunu düşünüyorum, ki bu harika."

"Yeni araç hakkında diğer insanlarla konuşurken, herkesin hemen hemen eşit fırsata sahip olduğunu gördüm. Tüm takımlar hâlâ yeni araçları anlamaya çalışıyorlar."

"Trackhouse Racing'in eş sahibi Justin Marks, en başından beri çok dürüsttü ve kimsenin bana hemen başarı vaat etmediğini açıkça söyledi Yapabileceğimiz tek şey elimizden gelenin en iyisini yapmak ve iyi bir sonuç almayı ummak."

"Hangi yarış kategorisine girerseniz girin, işlerin nasıl gelişeceğini asla tahmin edemezsiniz. Bu yüzden Justin'in bana söylediklerine güveniyorum çünkü ekibi çok iyi durumda. Ayrıca NASCAR'da her şey olabilir." dedi.

Raikkonen hedefi sorulduğunda, "Elbette sadece eğlenmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi performansımı da göstermeye çalışacağım. Hazırlık anlamında elimizden gelenin en iyisini yaptık ve şu ana kadar her şey harika gidiyor." dedi.

Räikkönen Pazar günkü yarıştaki tek Avrupalı ​ sürücüsü olmayacak: Eski Toro Rosso/Red Bull Racing F1 sürücüsü Daniil Kvyat ve eski DTM şampiyonu Mike Rockenfeller de etkinlikte yer alacak.

Kimi Raikkonen, Project 91/Tackhouse Racing

Kimi Raikkonen, Project 91/Tackhouse Racing

Fotoğraf: Trackhouse Racing Team

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