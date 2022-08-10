Raikkonen, NASCAR yarışının hazırlıklarına başladı

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Kimi Raikkonen, yakında Amerikan NASCAR serisiyle motor sporlarına geri dönecek ve Fin pilotun katılacağı ilk yarış, 21 Ağustos'taki Watkins Glen yarışı olacak.

Yeni macerası için hazırlıklara başlayan Fin sürücü, dün itibariyle Amerika'ya geldi ve birlikte yarışacağı Trackhouse Racing takımının fabrikasını ziyaret etti.

Charletto Kuzey Carolina'da bulunan fabrikada, takımın personeliyle tanışan Raikkonen, koltuk ayarı yaptırdı ve kendisi için tamamen yeni olan aracın direksiyonuna geçti.

Raikkonen on yıldan fazla bir süre önce NASCAR'da birkaç yarışa katılmıştı ancak araçlar ve seri, o günden bu yana epey değişti. Bu açıdan Raikkonen'in her şeye yeniden ayak uydurması gerekiyor.

Yine de Raikkonen, geçmişte defalarca kez çok yönlü olduğunu ve gerekli yarış becerilerine sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle herhangi bir zorluk yaşaması beklenmiyor.

#91 ile yarışacak Raikkonen aynı zamanda yeni kaskını da gösterdi.