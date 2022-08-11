Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk yarışı öncesinde piste çıktı

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Kimi Raikkonen, 21 Ağustos'ta Watkins Glen'de gerçekleştirilecek yarışta Trackhouse Racing ile kariyerinin ilk NASCAR Cup yarışına katılacak.

Fin sürücü bu etkinlikte Daniel Suarez ve Ross Chastain ile birlikte Chevrolet Camaro ZL1'in direksiyonuna geçti.

Bu, 2007 F1 dünya şampiyonunun, geçen yılın sonunda Formula 1'den emekli olmasından bu yana ilk yarışı olacak.

Formula 1'de yirmi yıl geçirmesinin ardından Raikkonen, 2021'in sonunda emekli olmuştu ancak farklı serilerde yarışabileceğini gizlemiyordu.

NASCAR, 2007 F1 şampiyonu için tamamen yeni bir seri değil çünkü 2009 yılının ardından F1'e ara verdiği iki yıllık süreçte, Xfinity ve Truck yarışlarında yer aldı.

Bu hafta başında yarış hazırlıklarına başlayan Raikkonen, Team Chevrolet simülatörüne geçmişti.

Trackhouse Racing'in yeni nesil NASCAR aracıyla ilk turlarını VIRginia International Raceway'de attı.

Raikkonen'in bu yıl yarışlara dönmek için başka fırsatları da olduğunu ancak yeteri kadar hazırlık zamanına sahip olmak adına Watkins Glen'deki Cup yarışını tercih ettiğini söyledi.

Raikkonen, "Bu yıl için daha fazlasını yapma seçeneğim vardı ancak her şey biraz hızlı gerçekleşti."

"Ben de bu yarışı beklemenin daha iyi olacağını düşündüm. Bu şekilde çok daha iyi hazırlanabilirdim."

"Kimse sonucun ne olacağını bilmiyor fakat elimizden geleni yapacağız."

"Bunda sonra sırada ne var? Henüz ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Güçlü bir yarış çıkarmaya ve bundan keyif almaya çalışacağım."

"Sonra geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Şimdilik başka bir planım yok."

"Bu noktada sahip olduğum tek şey bu." dedi.