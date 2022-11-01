NASCAR'da inanılmaz bir geçiş yaşandı
Ross Chastain, duvara dokunarak inanılmaz bir şekilde yaptığı geçişte 10. sıradan 5. sıraya yükselerek NASCAR'da şampiyonluk şansını sürdürdü.
Motor sporları hayranlarının büyük çoğunluğu pazar gecesi Formula 1 Meksika Grand Prix'sini takip ederken, NASCAR'da Martinsville pistinde; görmeyenlerin inanmakta zorlanacağı bir pist üstü geçiş yaşandı.
NASCAR Cup Serisi Playoff yarışının son turunda Chastain, 3. viraj için kalkış ve fren yapmadı. Bunun yerine ayağını gaz pedalına sabitledi ve aslında NASCAR'ın en dar pistinde neredeyse hiç kullanılmayan beşinci vitese geçti.
Chastain, 10. sıradan 5. sıraya yükselmek ve şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için dış virajda duvara dokunarak inanılmaz bir pist üstü geçiş sekansı gerçekleştirdi.
Ross Chastain, TrackHouse Racing, Moose Fraternity Chevrolet Camaro launches his car into the wall to speed around Turn 4 to pass Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Freight Direct Toyota Camry
Fotoğraf: Lesley Ann Miller / Motorsport Images
Genel olarak e-sporda bilinen bu manevra, Chastain'in son 4'e ve play-off finaline ulaşmasına yardımcı oldu.
Chastain'in bu hamlesinin ilham kaynağı ise, 2005 yılında kardeşiyle Nintendo GameCube'de oynadığı bir video oyunuymuş.
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