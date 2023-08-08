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NASCAR yönetimi, ırkçılık gerekçesiyle bir sürücüyü süresiz olarak yasakladı

Geçtiğimiz günlerde 2020 yılında öldürülen George Floyd ile alay ettiği ortaya çıkan NASCAR sürücüsü Noah Gragson, seri yönetimi tarafından "süresiz olarak" yasaklandı.

Altay Gök
Ekleyen:
Noah Gragson, LEGACY MOTOR CLUB, Sunseeker Resort Chevrolet Camaro

Kısa süre önce Floyd'un öldürülmesiyle dalga geçen bir Instagram gönderisini beğenen Gragson, bu davranışı nedeniyle kamuoyundan ciddi tepki topladı.

Tepkilerin ardından ilk olarak takımı Legacy Motor Club tarafından kontratı feshedilen çaylak sürücü, olayın detayları öğrenildikten sonra da NASCAR yönetimi tarafından süresiz olarak yasaklandı.

Takımın açıklamasında, "Noah Gragson'ı takımımızın değerlerini temsil etmeyen davranışları nedeniyle derhal geçerli olmak üzere uzaklaştırma kararı aldık." ifadeleri yer aldı.

NASCAR'dan yapılan ek açıklamada ise Gragson'ın "2023 NASCAR kural kitabının sporcu davranışları bölümünü" ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi.

Gragson'ın yerini NASCAR Xfinity'nin gediklilerinden Josh Berry alacak. Berry, gelecek sezon emekliye ayrılmaya hazırlanan Kevin Harvick'in yerine geçmeye de hazırlanıyor.  

Ortalama bir çaylak sezonu geçiren Gragson'ın en iyi derecesi Atlanta'daki 12. sıra, kendisi puan durumunda 33. sırada yer alıyordu.  

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