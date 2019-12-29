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NASCAR Euro / Son dakika

Villeneuve, NASCAR Euro serisinde mücadele edecek

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Villeneuve, NASCAR Euro serisinde mücadele edecek
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Ara 2019 12:03

1997 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, 2020'de NASCAR Euro serisinde mücadele edeceğini açıkladı.

Villeneuve ve çocukluk arkadaşı Patrick Lemarie, geçen sene FEED Racing yarış akademisini kurmuşlardı. Villeneuve bu kapsamda NASCAR Euro serisi ile yarışlara dönüş yapmıştı.

FEED Racing takımı, 2020 Euro Serisi'nde 2 araçla tam sezon yarışacak. Takımın 4 araçla yarışma ihtimali de bulunuyor.

Lemarie, aracını 17 yaşındaki Belçikalı sürücü Simon Pilate ile ortak kullanacak.

Villeneuve, "Bu proje genç yeteneklere yarışlarda büyümeleri ve profesyonel pilot olmalarını sağlamak için kuruldu."

"Ben her zaman bu tür araçları ve yarışları sevdim. Geçen seneki NWES'te çok değerli deneyimler elde ettim. Şimdi sıradaki adımı atmaya hazırız."

"Patrick ile birbirimizi 8 yaşından beri tanıyoruz. O, Formula 1'de BAR takımının test pilotuydu. Onunla birlikte FEED Racing akademisini kurduk. Bu, ilerlemek için doğal bir adım." 

"NASCAR Euro aracı yarış aracı temellerini öğrenmek için mükemmel bir araç."

"Cesur ve agresif olmanız gereken bir araç. Bu araçlarda elektronik yardım yok ancak çok fazla motor gücü var. Aracı iki pilot paylaştığı için genç pilotlarımızla birlikte çok verimli bir çalışma yapmanız gerekiyor." dedi.

Villeneuve, geçen sene Euro serisinin Pro sınıfında 8. olmuş, 2 defa pole pozisyonunu kazanmıştı.

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Editör André Wiegold

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