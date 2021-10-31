Villeneuve, ilk NASCAR Euro Series galibiyetini İtalya'da aldı

Villeneuve, geçen yıl Roma yakınlarındaki İtalyan pistinde ikincilik de dahil olmak üzere birden fazla podyum finişi görmesinin ardından, ilk galibiyetini Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport takımı adına aldı.

Yarış oldukça aksiyonlu geçti ve Villeneuve, yarışın başında erken start aldığı için beş saniyelik bir ceza aldı.

Alon Day'i ilk virajda fren yaparak geçtikten sonra, Villeneuve rakibinden uzaklaştı ve son tura başlarken 5.2 saniye öndeydi. Damalı bayrak dalgalanırken, bitişe kadar Gianmarco Ercoli ile mücadele eden Vittorio Ghirelli ile arasındaki fark 6.3 saniyeye yükseldi.

Villeneuve, "Sonunda. Uzun bir zaman oldu."

"Ön tarafta çok savaştık ve araç yarışta iyiydi. Antrenmanlarda zor zamanlar geçirdik ama sıralama turlarında araç gerçekten harikaydı."

"Başlangıçta bir ceza aldım, neden olduğundan emin değilim çünkü kurallara göre yeşili görünce gaza basmalısınız, kural kitabında bir şeyi kaçırmış olmalıyım, o yüzden kontrol edeceğim. Ancak ilk viraja kadar Alon'a karşı yeterli beygir gücüne sahip olmadığım belliydi. Bu yüzden erken start almam iyi oldu."

"Amerika'daki oval pistlerde çıktığım o kadar çok yarıştan sonra, oradaki ilk virajın dışında ayağımı gazdan çekmek zorunda olmadığımı biliyordum. Böyle yaptım ve Alon ayağını gazdan çekti." dedi.

Race winner Jacques Villeneuve, Academy Motosport / Alex Caffi Motosport Photo by: ErregìMEDIA

Seri lideri Loris Hezemans, Day'i yarış dışı bıraktığı için aldığı pitten geçme cezasının ardından ancak 10. sırada bitirebildi. Böylece Pazar günkü son turdan önce Ghirelli ile arasındaki fark, beş puana indi.

24 yaşındaki Hezemans, 2022'de yeni Team Hezeberg ekibi için, NASCAR Cup Series'in tüm yol etkinliklerinde yarışmayı planlıyor ve NASCAR tarafından onaylandıktan sonra diğer oval pistlerde de yarışacak.

Villeneuve, takımın Next Gen aracını bu ayın başlarında Charlotte Roval'da test etti ve en hızlı 12. zamanı yaptı. Ancak bu sırada oval bölümde duvara temas ederek aracına da zarar verdi.