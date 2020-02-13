Trump, Daytona 500'ü seyredecek

Birden fazla kaynağa göre Başkan Donald Trump, Pazar günkü Daytona 500 için Daytona Uluslararası Yarış Pisti'ne gelecek.

Daytona Beach Uluslarası Havaalanı sözcüsü, Motorsport.com'a verdiği demeçte pazar günü havalimanına bir Air Force One geleceğini doğruladı. Ayrıca pazar günü için pistin çevresinde bazı güvenlik önlemleri de alınmış durumda.

Trump, 2016'daki seçim kampanyasında ve başkanlık döneminde NASCAR ve taraftarlarına büyük bir yakınlık göstermişti.

Daytona 500'ü ziyaret eden son başkan, 2004 yılında piste gelen George W. Bush'tu. Yani 16 yıl sonra ilk kez bir başkan yarışı ziyaret edecek.