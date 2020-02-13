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NASCAR Cup / Daytona 500 / Son dakika

Trump, Daytona 500'ü seyredecek

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Trump, Daytona 500'ü seyredecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 06:21

Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, bu yılki Daytona 500'ü ziyaret edecek.

Birden fazla kaynağa göre Başkan Donald Trump, Pazar günkü Daytona 500 için Daytona Uluslararası Yarış Pisti'ne gelecek. 

Daytona Beach Uluslarası Havaalanı sözcüsü, Motorsport.com'a verdiği demeçte pazar günü havalimanına bir Air Force One geleceğini doğruladı. Ayrıca pazar günü için pistin çevresinde bazı güvenlik önlemleri de alınmış durumda.

Trump, 2016'daki seçim kampanyasında ve başkanlık döneminde NASCAR ve taraftarlarına büyük bir yakınlık göstermişti.

Daytona 500'ü ziyaret eden son başkan, 2004 yılında piste gelen George W. Bush'tu. Yani 16 yıl sonra ilk kez bir başkan yarışı ziyaret edecek.

 

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Seri NASCAR Cup
Etkinlik Daytona 500
Editör Jim Utter

NASCAR Cup Sıradaki seans

Daytona 500

Daytona 500

8 Şub - 16 Şub

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