Suarez: "Kimi, NASCAR sürücülerinin ne kadar agresif olduğunu bilmiyor"

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2007 F1 şampiyonu, bu hafta sonu dünya çapında NASCAR'a ilgiyi arttırmayı amaçlayan Project 91 projesinin bir parçası olarak Trackhouse Racing takımıyla Watkins Glen'de piste çıkacak.

Geçen hafta Virginia International Raceway'de gerçekleştirilen testlerde takım arkadaşına tavsiye vermeye giden Suarez, Kimi'nin yeni nesil araçları bu kadar çabuk kavrayabilmesinden etkilendiğini gizlemedi.

Suarez, "Kısa ve verimli bir testti, kendimi Kimi gibi hissettim. Ondan öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum çünkü o harika bir yarışçı."

"Burada harika zaman geçiriyor ve sadece eğlenmek için burada değil, aynı zamanda bir rakip olmak için burada ve başarılı olmak istiyor. Bu yüzden son birkaç gündür onunla çalışmak çok eğlenceliydi ve önümüzdeki hafta neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Raikkonen'in hızından şüphe etmeyen Suarez, rakiplerinin ona pistte nasıl davranacağının ise farklı bir hikaye olabileceğini düşünüyor.

Suarez, "Bence Kimi gayet hızlı olacak, ancak yarışmak genel olarak bambaşka bir süreç. Simülatörde ne kadar pratik yaptığınızın, kaç test yaptığınızın bir önemi yok, yarış yarıştır."

"Kimi griddeki sürücüleri tanımıyor, nasıl yarıştıklarını bilmiyor, ne kadar agresif olduklarını bilmiyor, bu yüzden bu kısım biraz zaman alacak."

"Dünyanın en iyi sürücüsünü getirseniz dahi kendisinin yarışmaya alışması biraz zaman alacaktır. Yine de Kimi olabildiğince hızlı, iyi performans göstereceğini düşünüyorum."

Kimi Raikkonen Photo by: Project91