Raikkonen NASCAR'a döneceği için heyecanlı

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2018 sezonunda F1'deki son zaferini kazandığı COTA'ya bu kez farklı bir seri vasıtasıyla dönmeye hazırlanan Raikkonen, farklı isimlerle 23 yarış kazanan ekip şefi Darian Grubb liderliğindeki Trackhouse Racing'e ait 91 numaralı Chevrolet Camaro ile yarışacak.

Geçen yıl Watkins Glen'de 11 senenin ardından NASCAR'a dönen -2011'deki ilk deneyiminin NASCAR Truck Series ile olduğunu hatırlatalım- Raikkonen, o yarışta kısa bir süre sekizinci sırada yer almış, daha sonra kaza yaparak bileğini sakatlamıştı.

Raikkonen, "Açıkçası, pisti bilmem bana yardımcı olacak."

"F1 araçları ve NASCAR araçları hissiyat açısından birbirlerinden farklı, örneğin pitten çıkarken çok daha az yere basma gücüne sahip olacağımı hatırlamam gerek."

"Geçen yıl da harika bir deneyim yaşamıştım. Ne yazık ki sonuç istediğimiz gibi olmadı çünkü bir kazaya karıştık ama bu da işin bir parçası."

"Bir kez daha yarışacağımız için heyecanlıyım, umarım büyük sorunlardan uzak dururuz. Bu kesinlikle zor olacak ama hafta sonu ilerledikçe her şey daha da kolaylaşıyor."

"En azından hafta sonuna nasıl yaklaşabileceğimiz konusunda bir fikrim var. Geçen yıl iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Peki araç bize daha iyi bir sonuç verecek mi? Bilmiyorum, umarım öyle olur." dedi.

Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro, Ty Dillon, Petty GMS Motorsports, Allegiant Chevrolet Camaro Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

Takım patronu Justin Marks, "Geçen yıl harika bir hafta sonu geçirdik ve Watkins Glen'den biraz daha fazlasını isteyerek ayrıldık, bu nedenle ekibi yeniden bir araya getirebildiğimiz için mutluyum."

"Kimi dünya çapında bir yetenek ve aramıza katılması bizim için bir zevkti. Umduğumuz her şeyi yaptı ve sanırım ona NASCAR yarışlarının bugünlerde ne kadar rekabetçi, profesyonel ve eğlenceli geçtiğini gösterdik." dedi.

Trackhouse'dan Ross Chastain geçen yıl COTA'da son virajlarda iki aracı geçerek kariyerinin ilk zaferini elde ederken, takım arkadaşı Daniel Suarez de hidrolik direksiyon arızası yaşamadan önce yarışı domine etmekteydi.

Suarez, "Kimi geçen yıl Watkins Glen'de bizimle yarıştığında çok eğlendik. Ne kadar yetenekli olduğu ortada, NASCAR'a da çabuk alıştı."

"Formula 1'de kazandığı bir pistte bu yıl nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak. Bence çok hızlı olacak." dedi.

Bu hafta sonu Raikkonen'in yanı sıra Rick Ware Racing adına bir Ford Mustang'in direksiyonuna geçmeye hazırlanan Jenson Button'da pistte olacak.