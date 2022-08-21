Raikkonen, NASCAR Cup'taki ilk sıralama turlarını 27. bitirdi

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Raikkonen, cumartesi günü Watkins Glen'de kariyerinin ilk NASCAR Cup Series antrenman ve sıralama seanslarına katıldı.

Raikkonen, pole pozisyonu savaşında yer almasa da, sağlam bir yarış temposu sergiledi ve dikkatleri üzerine çekti.

Seansın ardından konuşan Raikkonen, "Keşke daha fazla tur atma şansım olsaydı. Gerçekten çok fazla potansiyel varmış gibi hissettim ama pist üstünde hangi çizgiyi seçmem gerektiğinden pek emin olamıyordum ve her şeyi bir araya getirmek için yeterli turum yoktu. Fakat şimdiye kadar gayet eğlenceliydi."

“Genel olarak bakarsak her şey beklediğim gibi gitti fakat simülatördeki ve gerçek pistteki hisler arasında her zaman fark oluyor çünkü detaylar simülatörde asla belli olmuyor. En azından pisti biliyordum."

"Turuma gelirsek, birkaç yerde biraz daha iyi olmam gerekiyordu. Bazı yerlerde oldukça iyiydim, ki bu da iyi bir şey."

"Hiçbir beklenti içerisinde değildim ve grubun ortadayız, bu yüzden her şey yolunda." dedi.

Daniel Suarez, TrackHouse Racing, Princess Cruises Chevrolet Camaro, Kimi Raikkonen, TrackHouse Racing, Recogni Chevrolet Camaro Fotoğraf: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

Watkins Glen'deki yarış, Raikkonen'in aralık ayında katıldığı Abu Dhabi GP'den bu yana katıldığı ilk yarışı işaret edecek.

42 yaşındaki Raikkonen, bu hafta sonu yapılacak yarışa hazırlanmak amacıyla, ailesini birkaç haftalığına Amerika'ya getirdi.

Bu süre zarfında simülatör çalışması yaptı, iRacing etkinliklerinde yer aldı, pit stop antrenmanlarına katıldı ve yakın zamanda Virginia International Raceway'de bir test yaptı.

Raikkonen, yaptığı işe oldukça önem veriyor gibi görünüyor fakat bunun başarısız olma kaygısıyla alakalı olmadığını söylüyor.

"Herhangi bir risk görmüyorum. Kaybedecek neyim var? Nasıl biteceği umrumda değil, bunu kendim için yapıyorum. İyi ya da kötü sonuç olabilir, 20 yarış yapsam bile kötü gidebilir. Her şey pek çok farklı nedenden dolayı kötü olabilir."

"Bu konuda olumsuz bir şey görmüyorum. Eminim bir şans elde etmek ve denemek isteyen birçok sürücü var ama bunu başarmak kolay değil."

"Belki gelecekte daha fazla Avrupalı'nın gelmesi için adına bazı kapılar açar."

Raikkonen, artık amacının pazar günkü yarışta hata yapmamak adına kural kitabını okumak olduğunu söyledi.

"Akşam takımla birlikte kuralları daha iyi anlayabilmem ve aptalca hatalar yapmamam için çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında araçla neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Araçla da bir şeyler yapmak gerekecek çünkü nereden başladığımızı ve daha sonra ayarlar üzerinde ne yaptığımızı biliyoruz. Umarım bir şeyleri iyileştirebiliriz"

"Bugün ilk seans ve sıralama turları arasında ilerleme kaydettik. Umarım yarıştan önce de durum böyle olur."

"Eğlenmek istiyorum ama aynı zamanda elimden gelenin en iyisini yapmak da istiyorum."