Raikkonen: "Nascar CUP testleri şimdiye kadar iyi gidiyor"

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Formula 1'den emekli olmasının ardından yarış kariyerine kısa bir ara veren Raikkonen, 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Wakins Glen NASCAR Cup yarışıyla pistlere dönecek.

Fin pilot, ilk pist üstü çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı ve bu kapsamda VIRginia International Raceway'de Checoler Camaro ZL1'i test etti.

Testin ardından konuşan Raikkonen, genel olarak mutlu olduğunu dile getirdi.

Raikkonen şunları söyledi: “Elimde aracı kıyaslayabileceğim hiçbir şey yok ama yarışacağımız aracı sürmesem bile biraz tur atmanın güzel olduğunu düşünüyorum."

"Tur atarak biraz eğlenmek ve aracın neler yaptığını görmek için daha uzun sürüşler yapmak çok faydalı oldu, bu yüzden eminim antrenman seanslarında sürüş yapmak çok daha kolay olacak."

“Açıkçası 2011'deki dönemden Cup araçlarıyla ilgili küçük bir deneyimim vardı. Fakat bu, yeni nesil bir araç, çok daha güzel, sanırım aşağı yukarı beklediğim gibi çalışıyor. Simülatörde denediğim için elimde nasıl bir şey olacağı konusunda belli bir fikrim vardı ve sorun yok, açıkçası normal bir araçla aynı şeyleri yapıyor, bu yüzden lastikler ısındığında daha fazla kayıyorsunuz."

“Şimdiye kadar genel olarak iyiydi.”

Kimi Raikkonen Photo by: Project91

Raikkonen, NASCAR'ın katı kurallara rağmen, yarışa mümkün olduğunca hazırlanabilmek adına pit stop antrenmanları da yaptı.

”Belki 50 tur falan atmışızdır. Bu ve simülatör olmasaydı, doğrudan 20 dakikalık antrenmana girecektim ve sonra sıralama turları başlayacaktı, bu da çok daha zor olurdu."

“En azından elimizden geldiğince iyi hazırlandık. NASCAR'ın bu turları atmamıza izin vermesi sayesinde elimizden gelenin en iyisini yaptık ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlandık, bu yüzden sonunda neler olacağını göreceğiz. Benim için yeni bir pist olmasından dolayı önce onu öğrenmem gerekiyor. Sonrasında neler yapabileceğimizi göreceğiz."

“Testlerde takım da harika bir iş çıkardı, burada gerçekten iyi insanlar var ve araçta olmak eğlenceliydi."

“Son Formula 1 yarışımdan bu yana herhangi bir yarış aracı sürmedim, bu yüzden güzel ve umarım yarışta biraz iyi bir sonuç alabiliriz.”