Raikkonen: "COTA pisti NASCAR Cup araçları için 'biraz zorlu'"

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Raikkonen geçtiğimiz Ağustos ayında Watkins Glen'de Cup'taki ilk yarışına çıkmış, 27. sıradan başlayıp yaşanan bir kazanın ardından yarışı 37. sırada tamamlamıştı.

Bu hafta sonu Raikkonen tekrar geri dönerek 2017 Monaco Grand Prix'sinden bu yana ilk kez F1 Dünya Şampiyonu Jenson Button ile birlikte yarışacak.

Sıralama turlarında Raikkonen 22. ve Button 24. sırada yer alırken tur zamanları arasında yalnızca 0.033 saniye fark vardı.

2018'de COTA'daki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde son F1 galibiyetini elde eden Raikkonen, Cumartesi günü medyaya verdiği demeçte şunları söyledi: "Aynı pist ama F1 aracında NASCAR aracından çok daha farklı bir his veriyor. F1'de yere kuvveti nedeniyle virajların çoğu daha düz. NASCAR aracında bu biraz daha zor oluyor."

"Geri dönmek güzel ve umarım başarılı oluruz. Dün ve bugünü geliştirmeye çalışacağız ve yarışta ne yapacağımızı göreceğiz."

Raikkonen'in Chastain ve Daniel Suarez gibi iki deneyimli takım arkadaşı var ve her ikisi de geçen yıl yol pistlerinde zaferler kazandı.

Chastain, NASCAR ve F1'i şu yönleriyle karşılaştırdı: "Burası biraz farklı. F1'de bir sürü toplantı ve bir sürü başka şey oluyor. Burası daha rahat."

"Araçlarla ve detaylarla ilgili deneyimim yok, bu yüzden dün ekip olarak bir toplantı yaptık. Araç hakkındaki değerlendirmeleri dinlemek ve fikir sunmak güzeldi. Sanırım burada herkes araçlarla ilgili benzer zorluklar yaşıyor. Aracın arka tarafı en zor olan kısım gibi görünüyor ama takım arkadaşlarının olması ve onlardan fikir almak güzel."

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Araçlar Watkins Glen'deki son Cup yarışında kullanılanlarla aynı, ancak kurallar değişti. NASCAR, kısa pistlerde ve yol parkurlarındaki etkinlikler için araçlardan önemli miktarda yere basma kuvveti eksiltti.

Raikkonen, "Geçen yıldan beri hiç yarış aracı kullanmadım, bu yüzden aracı tanımama rağmen alışmak biraz zaman alıyor."

"Araç biraz yere basma kuvveti kaybetti. En azından çoğu şeyin nasıl gittiğini biliyorum. Daha iyi sonuçlar alacak mı? Bunu göreceğiz. Ama pisti biliyorum ve bu da yardımcı oluyor. Ama daha önce de söylediğim gibi NASCAR ve F1 aracı arasında çok fark var."

"Açıkçası farklı araçlarda ve farklı kategorilerde biraz deneyimim var, örneğin rallide."

"NASCAR'da da bir direksiyonunuz ve dört lastiğiniz olduğu için hepsinin birbirine benzediğini düşünebiliriz ama çok şey değişiyor."

"F1'de birine temas ederseniz genellikle bir aracı ya da lastiği kaybedersiniz. O yüzden fazla risk alamazsınız çünkü aracınız bir anda olması gerekenden bir saniye daha yavaşlar."

"NASCAR'da biraz daha yakın bir şekilde yarışabilirsiniz çünkü kurallar daha farklı ve açık. Anladığım kadarıyla siz nasıl davranırsanız onlar da size karşı benzer şekilde davranacak. Bu da yarışları daha heyecanlı hale getiriyor çünkü agresif hamleler görebiliyoruz."

"Her şey farklı, örneğin antrenmanlar ve sıralamalar. Ama hepsi benim için öğrenecek bir şey demek. Açıkçası bu araç daha önce kullandığım diğer araçlardan çok daha farklı. Ama hoşuma gitti. Oldukça rahat ve çok sıcak bir atmosfer var. Gerçekten güzel. Geçen yılki son yarışta iyi bir deneyim yaşadım. İstediğimiz gibi sonuçlanmadı ama 40 araç daha olunca işler ters gidebiliyor."

"Ama yarışın ve diğer şeylerin nasıl gittiğini bildiğim için kendimi daha hazır hissediyorum."

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

"Ayrıca geçiş yapabileceğiniz yerler var. İnsanlar DRS olmadan da geçiş yapabiliyor ve bu daha çok eski tarz, normal bir F1 yarışı gibi hissettiriyor."

"Daha önce de söylediğim gibi, F1'de pistler düz değildir. Pistin ilk bölümünün çoğu ve 17-18. virajlar bu araçlar için oldukça kolay ve düz. Virajların çoğu zor. Muhtemelen NASCAR için en zorlu virajlar, yere basma kuvveti nedeniyle F1 araçları için pek uygun değiller.

"F1'de pistteki tümseklerin çoğundan kurtulursunuz çünkü yere basma kuvveti yardımcı olur ve bunu gerçekten hissetmezsiniz. Ancak bir NASCAR aracında bunun etkisi oldukça büyüktür. Birçok yönden tamamen farklı bir pist. Kulağa aptalca geliyor çünkü araç, pisti çok farklı kılıyor." dedi.

Pazar günkü yarışta Jimmie Johnson ve Conor Daly'nin dönüşünün yanı sıra IMSA yıldızı Jordan Taylor da ilk kez yarışacak.