Raikkonen: "Çok kötü bir yarış değildi, sadece şanssızdık"

Haberi dinle

Kariyerinin ikinci NASCAR mücadelesine 22. sırada başlayan Raikkonen, yarışın büyük bölümünü orta sıralarda geçirdi.

Ancak yarışın son turlarındaki "caution" nedeniyle farkların kapanması kendisine ciddi avantaj sağladı, nitekim kısa süre önce pite girdiği için pistte kalma ve sıra kazanma imkanı yakalamıştı.

Bu sayede bitime on turdan az bir süre kala dördüncülüğe kadar tırmanan Raikkonen, yeniden startın ardından yaşanan kaostan ve yarışın uzamasından ciddi anlamda etkilendi ve yerini korumak için ciddi çaba sarf etmesine rağmen bitmiş lastikleriyle spin atarak 27. sıraya kadar geriledi.

Yarıştan sonra S virajları kestiği için 30 saniye de zaman cezası alan Raikkonen, yarışı 29. sırada tamamlayarak belki de olası bir podyumu kaçırdı.

Mücadeleyi yorumlayan Raikkonen, "Bence çok kötü bir yarış değildi.

"Birçok olay bize şanssızlık getirdi, maalesef bu [yarışın uzaması] da onlardan biriydi. Sürekli yeniden start alınırken lastikler de zayıflıyordu, attığım spinden sonra da tamamen bittiler.

"Yazık oldu çünkü yükselmiştik, ancak yeniden startta yanlış zamanda yanlış yerde kaldık. İlk virajlarda ve her seferinde sorunlardan uzak durmaya çalışmak gerekiyordu. Çok iyi gibi görünüyordunuz ama üç viraj sonra birisi yanlış yöne gidiyordu. Ciddi bir karmaşa söz konusuydu." dedi.

Kimi Raikkonen, Trackhouse Racing, Onx Homes / iLOQ Chevrolet Camaro Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

NASCAR'daki geleceği de sorulan Raikkonen bu konuda üstü kapalı bir cevap verdi, ancak Trackhouse Racing takım sahibi Justin Marks daha önce Kimi'nin 91 numaralı aracı istediği zaman kullanabileceğini söylemişti.

Raikkonen, "Gelecekte neler olur bilmiyorum, daha doğrusu kimse bilmiyor. Sonunda böyle olması çok utanç verici ama bence doğru olanı yaptık."

"Bir noktada mücadelenin içindeydik, ancak yeniden startın ardından durum bu. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Şu anda hiçbir fikrim yok."

"Uzun bir yarıştı. Serinletici kıyafetimiz yarışın yarısında çalışmadı, bu yüzden arabanın içi oldukça sıcaktı. Yarış eğlenceliydi, sadece yeniden startlar çok gergin geçti." dedi.