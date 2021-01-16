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NASCAR Cup / Son dakika

Pitbull, NASCAR takımlarından Trackhouse Racing'in yeni ortağı oldu

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Pitbull, NASCAR takımlarından Trackhouse Racing'in yeni ortağı oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

GRAMMY ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Pitbull, Trackhouse Racing NASCAR ekibinin yeni ortağı oldu.

Justin Marks tarafından kurulan Trackhouse Racing, Cup Series'deki başlangıcını Şubat ayındaki Daytona 500'le yapacak. 

99 Numaralı Chevrolet Camaro'nun direksiyonuna Meksikalı Daniel Suarez geçecek ve ekip tüm NCS programını tamamlamak istiyor.

Suarez, 2016'da Xfinity Serisi şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Şimdi takım yönetimine herkes tarafından Pitbull olarak bilinen Armando Christian Perez'in katıldığı açıklandı. Pitbull, yapılan anlaşma kapsamında takımın yeni ortağı oldu.

Team co-owner Pitbull, Trackhouse Racing Team

Team co-owner Pitbull, Trackhouse Racing Team

Photo by: Trackhouse Racing Team

Pitbull, "Days of Thunder filminden beri NASCAR'ın büyük hayranıyım. Justin, Ty Norris (takım başkanı) ve Daniel ile tanışır tanışmaz aynı görüşteydik. Beni oldukça hoş karşıladılar ve şimdi dünyaya NASCAR'ın sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu göstereceğiz. Bu, 40. yaşımı kutlamanın harika bir yolu!" dedi.

 
Daniel Suarez, Trackhouse Racing Team

Daniel Suarez, Trackhouse Racing Team

Photo by: Trackhouse Racing Team

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Seri NASCAR Cup
Pilotlar Daniel Suarez
Editör Nick DeGroot

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