Ocon ve Gasly, Miami GP öncesi NASCAR aracını kullandılar

Castrol Edge, Formula 1'de Alpine NASCAR Cup serisinde ise RFK Racing'in sponsorluğunu yapıyor.

Salı günü gerçekleştirilen Castrol Edge Challenge sponsor etkinliği kapsamında Alpine pilotları Ocon ve Gasly ile RKF Racing pilotları Brad Keselowski ve Chris Buescher pist üstünde ve pist dışında dört mücadeleye katıldılar.

Bu kapsamda pilotlar, Charlotte Motor Speedway pistinde mücadele ettiler, ZMax Dragway pistinde Roush Performance Mustang araçlarıyla sprint yarışı yaptılar ve pit stop stop mücadelesine giriştiler.

Sonuçlar, önümüzdeki haftalarda Castrol'un Youtube, Twitter, Instagran ve Facebook sosyal medya hesaplarında 4 bölüm halinde yayınlanacak.

Bu etkinlik kapsamında Ocon ve Gasly, RFK'nın Next Gen Cup serisi araçlarıyla sürüş yapıp lastik yaktılar. NASCAR'ın test kısıtlamaları nedeniyle bu ikili, Keselowski ve Buescher'dan ancak sözlü destek alabildiler.

Keselowski, "Bu mücadeleye katılabildim. Cup aracına oturamadım, bunu Formula 1 pilotlarına açıklamak biraz tuhaf oldu. Onlara, 'Araca binmelisin ancak benim içine girmeme izin verilmiyor' dedim."

"Onlara bunu açıklamak zorunda kaldım ve bundan dolayı biraz kafaları karıştı. Bazen benim de kafam karıştı."

"Ancak çok eğlendiler. Cup aracına bindiler, Roval'de turlar attılar, donutlar attılar. Sonuç olarak NASCAR aracında yaptıklarımıza saygı duyan yeni isimler oldu." dedi.

Aynı zamanda RFK Racing'in ortağı olan Keselowski, bu sponsorluk ilişkileri sayesinde NASCAR pilotlarının da Alpine F1 aracına binebilmesini umuyor.

Keselowski, "Bu ilişki kapsamında onlarla vakit geçirmek ve eğlenmek harikaydı. Umarım bir gün dönüş olarak Formula 1 aracı sürebilirim ancak şimdilik, burada birlikte eğlenebildik." dedi.