NASCAR'da mücadele etmeye hazırlanan Kvyat epey heyecanlı

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Eski Formula 1 pilotu, bu hafta sonu Indianapolis Motor Speedway'in iç kısmındaki pistte gerçekleştirilecek mücadeleye katılarak kariyerinde ilk kez NASCAR'da yarışacak.

Team Hetzberg ile piste çıkacak Kvyat için plan, oval pistlerde gerçekleşmeyecek üç yarışın tamamına katılması -Indy, Watkins Glen ve Charlotte Roval.

Motorsport.com'a konuşan Kvyat, "Rekabetçi olmak ve iyi bir fırsat yakalayabilmek için tüm enerjimi NASCAR'a vermek istiyorum."

"Formula 1 kariyerimin bitmesinin ardından havalı bir şeylere başlamak istiyordum. Bunun için NASCAR'dan daha havalı bir şey göremiyorum, bu kesin." dedi.

Şubat ayında G-Drive ile WEC'de yarışmak için sözleşme imzalayan Kvyat, Le Mans 24 Saat dahil olmak üzere seride tam zamanlı olarak yarışmayı planlıyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından FIA, Rus takımlar ve pilotların yarışması için bir direktif yayınladı, bu da takımın 2022 sezonunu kenarda geçirmesi anlamına gelmekteydi.

Daniil Kvyat, Team Hezeberg

Son birkaç haftayı ABD'de geçiren 28 yaşındaki pilot, kendini NASCAR kültürüne tamamen adapte olmaya adadı.

Hickory Motor Speedway'de bir Late Model aracını test eden Kvyat, ayrıca Concord'daki NASCAR Ar-Ge merkezine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kvyat, "NASCAR oldukça geniş bir tarihe sahip, ayrıca hem ABD'de, hem de dünyada oldukça popüler. Yarış anlayışı olarak geçmiş ve günümüz arasında iyi bir denge yakalamayı başarmış bir seri."

“Uzun zamandır merak ettiğim bir seriydi. Yarışlar oldukça zorlu geçiyor, çok yüksek seviyede ve oldukça sert yarışan isimler var. Birkaç yıl uğraşmamın ardından sonunda bir fırsat yakaladım.” dedi.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tek amacının ne kadar ilgi çekeceğini görmek olmadığına dikkat çeken Kvyat, "Yaptığım her şeyi sonuna kadar rekabetçi kalarak yapıyorum. Rekabetçi bir kişiliğe sahibim ve güçlü sonuçlar elde etmek istiyorum."

"Oval pistlerde yarışmaya da açığım, bu süreci gerçekleştirmeyi deneyeceğim. En iyisi için mücadele etmek ve bir gün NASCAR şampiyonluğu için yarışmak istiyorum."

"Tekerlek tekerleğe yarışmaktan her zaman çok zevk aldım, bununla hiçbir sıkıntım yok, dolayısıyla NASCAR'da herhangi bir problem yaşamayacağımı düşünüyorum. Bundan zevk alıyorum."

"Eğer tamamen NASCAR'a odaklanırsam burada çok iyi işler ortaya koyabilirim. Elbette Formula 1'de karşıma çıkabilecek herhangi bir fırsata da açığım, ancak şu an ilk NASCAR yarışıma çıkmaya hazırlanıyorum ve tüm enerjimi buraya ayırdım."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, leads Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Watkins Glen'de piste çıkması durumunda Kvyat, bir diğer eski Formula 1 pilotuyla mücadele etme fırsatı yakalayacak: 2007 F1 şampiyonu Kimi Raikkonen.

Raikkonen, Project 91'in bir parçası olarak Trackhouse Racing ile piste çıkacak, bu projenin amacı uluslararası arenadaki en iyi sürücüleri NASCAR'a çekmek ve seriye ilgiyi arttırmak.

Bu durumu gülerek karşılayan Kvyat, "Benim eski, çok eski arkadaşım. Kimi'yi Formula 1'den tanıyorum, çok ilginç bir karakter. Kendisiyle NASCAR gridini paylaşmak için heyecanlandığımı söyleyebilirim."

"NASCAR'ın her geçen gün dünyaya açılıyor olması mükemmel. Eski Formula 1 pilotlarının katılımı, serinin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor."

"Raikkonen çok güçlü ve her zaman adil yarışan bir isim. Onu yeniden görmek çok iyi olacak." dedi.