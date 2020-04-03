NASCAR yeni jenerasyon araçları 2022'ye erteledi

Mevcut Gen-6 tasarımının yerini alacak olan araç, ilk kez 2021 Daytona 500'de kullanılacaktı. Ancak yeni koronavirüs (COVID-19) pandemesi nedeniyle planlar o günden bu yana büyük oranda değişmek zorunda kaldı.

Şimdi aracın lansmanı 2022 sezonuna kadar ertelenmiş durumda.

NASCAR organizasyonundan John Probst, “Koronavirüs pandemisiyle ilgili zorluklar nedeniyle, yeni nesil aracın kullanımı 2022'ye kadar ertelenecek."

"Yeni nesil aracı geliştirmeye devam edeceğiz ve daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda, revize edilmiş test çizelgesini paylaşacağız." dedi.

NASCAR, 9 Mayıs'taki Martinsville yarışı da dahil olmak üzere 2020 sezonun ilk yedi yarışını ertelediğini açıklamıştı.