NASCAR, tüm pistlerde Konfederasyon bayrağı kullanımını yasakladı

Bayrağın herhangi bir resmi törende veya etkinlikte gösterilmesi zaten yasaklanmıştı, ancak çoğu yarış pistinin çeşitli bölgelerinde yer almaya devam ediyordu.

Seri yönetimi, bu yasağı bir adım daha ileri taşıdı artık etkinliğin hiçbir noktasında bu bayraklara yer verilmeyeceğini açıkladı.

NASCAR yönetiminin aldığı bu karar, organizasyondaki tek siyahi pilot olan Bubba Walace’ın aracı üzerinde Black Lives Matter hareketine destek veren figürler barındıracağını açıklamasının ardından alındı.

Ünlü pilotun bu hamlesi, Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James tarafından da destek görmüştü.

NASCAR, geçtiğimiz hafta sonu Atlanta Motor Speedway'de, ırkçılığa karşı sağlam bir duruş sergilemiş ve yarıştan hemen önce birkaç dakikalığına her şeyi durdurmuştu.

NASCAR tarafından yapılan açıklamada, "NASCAR etkinliklerinde Konfederasyon bayrağının varlığı, organizasyon olarak tüm taraftarlarımız, katılımcılarımız ve sektörümüz için oluşturmaya çalıştığımız duruş ile ters düşüyor. İnsanları yarış sevgileri sebebiyle bir araya getiriyor oluşumuz, bu organizasyonu özel kılan şeydir. Bu sebeple Konfederasyon bayrağı tüm NASCAR etkinlikleri ve ürünleri üzerinden kaldırılacaktır.” denildi.