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NASCAR Talladega: Busch son tur kaosundan faydalanarak kazandı

Kyle Busch, kaotik şekilde sonlanan mücadelede kariyerinin 62. NASCAR galibiyetine ulaşmayı başardı.

NASCAR Talladega: Busch son tur kaosundan faydalanarak kazandı

Bubba Wallace son turun başında liderliği ele geçirdi, hemen arkasında bir diğer galibiyet adayı olan Ryan Blaney yer almaktaydı.

Blaney'i engellemek için aracını çok ani hareket ettiren Wallace, üçüncü savunma manevrasında rakibiyle temas etti ve çok araçlı bir kazayı tetikledi.

Kaza sonucu Wallace dahil olmak üzere birçok sürücü gerilere düşerken, yarış "caution" koşullarında sona erdirildi; bu sırada liderlik Blaney'e değil, kaos esnasında kendini öne atan Busch'a geçmişti.

Böylece son tur da dahil olmak üzere sadece üç tur lider giden Busch galibiyete ulaşırken, Blaney ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Chris Buescher ise podyumu tamamladı.

Yarış, ikisi etap sonu olmak üzere sekiz "caution" periyoduna sahne oldu. Yarışta 57 kez liderlik el değiştirirken 21 farklı sürücü lider gitti. 

İlk etabın galibi damalı bayrağa 12. sırada ulaşan Chase Elliott olurken, ikinci etabı ise 20. sıradaki Aric Almirola kazandı.

Yarış sonuçları

Sıra No Sürücü Üretici Tur Fark Lider gidilen tur
1 8 United States Kyle Busch Chevrolet 196   3
2 12 United States Ryan Blaney Ford 196 1.166 47
3 17 United States Chris Buescher Ford 196 2.949  
4 14 United States Chase Briscoe Ford 196 4.278 1
5 6 United States Brad Keselowski Ford 196 4.278 2
6 43 United States Erik Jones Chevrolet 196 4.279 3
7 24 United States William Byron Chevrolet 196 4.394 1
8 20 United States Christopher Bell Toyota 196 4.533  
9 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 196 4.533 5
10 36 United States Todd Gilliland Ford 196 4.534  
11 51 United States J.J. Yeley Ford 196 4.536  
12 9 United States Chase Elliott Chevrolet 196 4.537 18
13 45 United States Tyler Reddick Toyota 196 4.858  
14 48 United States Alex Bowman Chevrolet 196 5.034 8
15 11 United States Denny Hamlin Toyota 196 5.059 7
16 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 196 5.144  
17 77 United States Ty Dillon Chevrolet 196 5.155  
18 31 United States Justin Haley Chevrolet 196 5.421  
19 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 196 6.770 1
20 10 United States Aric Almirola Ford 196 6.771 11
21 4 United States Kevin Harvick Ford 196 6.772 11
22 1 United States Ross Chastain Chevrolet 196 13.237 3
23 62 United States Austin Hill Chevrolet 196 13.452  
24 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 196 18.118  
25 15 United States Riley Herbst Ford 196 21.065  
26 2 United States Austin Cindric Ford 196 3'10.250  
27 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 196 3'13.313 19
28 23 United States Bubba Wallace Toyota 195 1 Lap 35
29 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 195 1 Lap  
30 22 United States Joey Logano Ford 195 1 Lap 3
31 54 Ty Gibbs Toyota 194 2 Laps 4
32 42 United States Noah Gragson Chevrolet 189 7 Laps 1
33 5 United States Kyle Larson Chevrolet 189 7 Laps  
34 41 United States Ryan Preece Ford 189 7 Laps 2
35 34 United States Michael McDowell Ford 189 7 Laps  
36 21 United States Harrison Burton Ford 183 13 Laps 11
37 38 Zane Smith Ford 141 55 Laps  
38 3 United States Austin Dillon Chevrolet 141 55 Laps  
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