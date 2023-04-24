NASCAR Talladega: Busch son tur kaosundan faydalanarak kazandı
Kyle Busch, kaotik şekilde sonlanan mücadelede kariyerinin 62. NASCAR galibiyetine ulaşmayı başardı.
Bubba Wallace son turun başında liderliği ele geçirdi, hemen arkasında bir diğer galibiyet adayı olan Ryan Blaney yer almaktaydı.
Blaney'i engellemek için aracını çok ani hareket ettiren Wallace, üçüncü savunma manevrasında rakibiyle temas etti ve çok araçlı bir kazayı tetikledi.
Kaza sonucu Wallace dahil olmak üzere birçok sürücü gerilere düşerken, yarış "caution" koşullarında sona erdirildi; bu sırada liderlik Blaney'e değil, kaos esnasında kendini öne atan Busch'a geçmişti.
Böylece son tur da dahil olmak üzere sadece üç tur lider giden Busch galibiyete ulaşırken, Blaney ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Chris Buescher ise podyumu tamamladı.
Yarış, ikisi etap sonu olmak üzere sekiz "caution" periyoduna sahne oldu. Yarışta 57 kez liderlik el değiştirirken 21 farklı sürücü lider gitti.
İlk etabın galibi damalı bayrağa 12. sırada ulaşan Chase Elliott olurken, ikinci etabı ise 20. sıradaki Aric Almirola kazandı.
Yarış sonuçları
|Sıra
|No
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Fark
|Lider gidilen tur
|1
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|196
|3
|2
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|196
|1.166
|47
|3
|17
|Chris Buescher
|Ford
|196
|2.949
|4
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|196
|4.278
|1
|5
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|196
|4.278
|2
|6
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|196
|4.279
|3
|7
|24
|William Byron
|Chevrolet
|196
|4.394
|1
|8
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|196
|4.533
|9
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|196
|4.533
|5
|10
|36
|Todd Gilliland
|Ford
|196
|4.534
|11
|51
|J.J. Yeley
|Ford
|196
|4.536
|12
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|196
|4.537
|18
|13
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|196
|4.858
|14
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|196
|5.034
|8
|15
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|196
|5.059
|7
|16
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|196
|5.144
|17
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|196
|5.155
|18
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|196
|5.421
|19
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|196
|6.770
|1
|20
|10
|Aric Almirola
|Ford
|196
|6.771
|11
|21
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|196
|6.772
|11
|22
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|196
|13.237
|3
|23
|62
|Austin Hill
|Chevrolet
|196
|13.452
|24
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|196
|18.118
|25
|15
|Riley Herbst
|Ford
|196
|21.065
|26
|2
|Austin Cindric
|Ford
|196
|3'10.250
|27
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|196
|3'13.313
|19
|28
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|195
|1 Lap
|35
|29
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|195
|1 Lap
|30
|22
|Joey Logano
|Ford
|195
|1 Lap
|3
|31
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|194
|2 Laps
|4
|32
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|189
|7 Laps
|1
|33
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|189
|7 Laps
|34
|41
|Ryan Preece
|Ford
|189
|7 Laps
|2
|35
|34
|Michael McDowell
|Ford
|189
|7 Laps
|36
|21
|Harrison Burton
|Ford
|183
|13 Laps
|11
|37
|38
|Zane Smith
|Ford
|141
|55 Laps
|38
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|141
|55 Laps
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