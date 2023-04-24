NASCAR Talladega: Busch son tur kaosundan faydalanarak kazandı

Bubba Wallace son turun başında liderliği ele geçirdi, hemen arkasında bir diğer galibiyet adayı olan Ryan Blaney yer almaktaydı.

Blaney'i engellemek için aracını çok ani hareket ettiren Wallace, üçüncü savunma manevrasında rakibiyle temas etti ve çok araçlı bir kazayı tetikledi.

Kaza sonucu Wallace dahil olmak üzere birçok sürücü gerilere düşerken, yarış "caution" koşullarında sona erdirildi; bu sırada liderlik Blaney'e değil, kaos esnasında kendini öne atan Busch'a geçmişti.

Böylece son tur da dahil olmak üzere sadece üç tur lider giden Busch galibiyete ulaşırken, Blaney ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Chris Buescher ise podyumu tamamladı.

Yarış, ikisi etap sonu olmak üzere sekiz "caution" periyoduna sahne oldu. Yarışta 57 kez liderlik el değiştirirken 21 farklı sürücü lider gitti.

İlk etabın galibi damalı bayrağa 12. sırada ulaşan Chase Elliott olurken, ikinci etabı ise 20. sıradaki Aric Almirola kazandı.



Yarış sonuçları