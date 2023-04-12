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NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı!

NASCAR sürücüsü Cody Ware, 10 Nisan tarihinde saldırı suçu nedeniyle tutuklanmasının ardından seri yönetimince süresiz olarak uzaklaştırıldı.

Nick DeGroot
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NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı!
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Rick Ware Racing tarafından geçen hafta "kişisel bir meseleye odaklanacağı" söylenen Ware, bu nedenle Bristol Dirt Race'da yer almamış ve koltuğunu Matt Crafton'a bırakmıştı.

Ancak yarıştan sadece bir gün sonra tutuklanan Ware, boğarak ağır yaralama suçunun yanı sıra bir kadına hafif saldırı suçuyla da itham edilmekte.

Tüm bu suçlamaların ardından hızlıca adım atan NASCAR yönetimi, Ware'in süresiz olarak seriden uzaklaştırıldığını duyurdu.

NASCAR kariyerinde 100 yarışa çıkan Ware, sadece bir kez (2022 Daytona) ilk ona girdi ve babasının takımında yarıştığı için bir paralı sürücü olarak değerlendirilebilir. 

Yine de tamamen başarısız bir sürücü olmayan Ware, 2019-2020 sezonunda Asya Le Mans Serisinde LMP2-Am şampiyonluğunu kazanan takımın bir parçasıydı. 

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan takım, "Cody Ware ile ilgili olaydan ve NASCAR yarışlarından süresiz olarak uzaklaştırıldığından haberdarız. NASCAR'ın bu konudaki tutumunu anlıyor ve kararlarını kabul ediyoruz."

"Konu halen soruşturulmaktadır ve Cody, yasal süreç devam ettiği için yetkililerle tam bir işbirliği içindedir." ifadelerini kullandı.

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NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda
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