NASCAR Southern 500: Play-off'ların ilk yarışında Larson galip

Kariyerinin 22. galibiyetine ulaşan Larson, bu sezon da üçüncü kez galip geldi, ancak bu galibiyet biraz beklenmedikti diyebiliriz.

Yarış aslında Denny Hamlin tarafından domine edilmekteydi, kendisi hem 1. etapta, hem de 2. etapta galibiyete ulaşmasının ardından galibiyete gidiyordu.

Ancak bir tekerleğinin gevşemesi nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kalan Hamlin, bu nedenle damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.

İkinci sıra son turlarda Larson'ı geçemeyen Tyler Reddick'e giderken, Chris Buescher üçüncü, William Byron dördüncü sırada yer aldı.

Larson'ın zaferi, hem Hendrick Motorsports'un bu yıl Darlington Raceway'da elde ettiği ikinci galibiyet oldu, hem de Hendrick Motorsports tarininin 300. zaferi oldu.

Yarış kısmi bir elektrik kesintisi nedeniyle kısa bir süre durduruldu.

Play-off'ların ilk turu iki yarış sonra sona erecek, şu anda elenme tehlikesi altındaki isimler Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr, Bubba Wallace ve Michael McDowell.