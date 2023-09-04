NASCAR Southern 500: Play-off'ların ilk yarışında Larson galip
Bitime yaklaşık 51 tur kala liderliğe yükselen Kyle Larson, son turlarda Tyler Reddick'i yenmeyi ve play-off'a galibiyetle giriş yapmayı başardı.
Kariyerinin 22. galibiyetine ulaşan Larson, bu sezon da üçüncü kez galip geldi, ancak bu galibiyet biraz beklenmedikti diyebiliriz.
Yarış aslında Denny Hamlin tarafından domine edilmekteydi, kendisi hem 1. etapta, hem de 2. etapta galibiyete ulaşmasının ardından galibiyete gidiyordu.
Ancak bir tekerleğinin gevşemesi nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kalan Hamlin, bu nedenle damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.
İkinci sıra son turlarda Larson'ı geçemeyen Tyler Reddick'e giderken, Chris Buescher üçüncü, William Byron dördüncü sırada yer aldı.
Larson'ın zaferi, hem Hendrick Motorsports'un bu yıl Darlington Raceway'da elde ettiği ikinci galibiyet oldu, hem de Hendrick Motorsports tarininin 300. zaferi oldu.
Yarış kısmi bir elektrik kesintisi nedeniyle kısa bir süre durduruldu.
Play-off'ların ilk turu iki yarış sonra sona erecek, şu anda elenme tehlikesi altındaki isimler Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr, Bubba Wallace ve Michael McDowell.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Üretici
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|367
|4:08'46.760
|11
|57
|2
|T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|367
|+0.447
|0.447
|11
|51
|3
|C. Buescher Chris Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|367
|+0.898
|0.451
|12
|36
|4
|W. Byron William Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|367
|+0.930
|0.032
|12
|39
|5
|R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|367
|+3.160
|2.230
|12
|32
|6
|B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|367
|+6.517
|3.357
|12
|38
|7
|D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|367
|+7.586
|1.069
|12
|30
|8
|C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|367
|+7.977
|0.391
|13
|33
|9
|R. Blaney Ryan Blaney Team Penske
|12
|Ford
|367
|+8.224
|0.247
|13
|38
|10
|E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club
|43
|Chevrolet
|367
|+8.533
|0.309
|12
|35
|11
|K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|367
|+8.887
|0.354
|13
|31
|12
|J. Logano Joey Logano Team Penske
|22
|Ford
|367
|+8.969
|0.082
|16
|25
|13
|A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|367
|+9.432
|0.463
|13
|24
|14
|A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing
|10
|Ford
|367
|+11.269
|1.837
|14
|24
|15
|C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing
|14
|Ford
|367
|+12.093
|0.824
|12
|22
|16
|R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing
|47
|Chevrolet
|367
|+12.742
|0.649
|15
|22
|17
|
C. Hocevar Carson Hocevar Legacy Motor Club
|42
|Chevrolet
|367
|+12.991
|0.249
|13
|18
|M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|367
|+13.444
|0.453
|15
|19
|19
|K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing
|4
|Ford
|367
|+13.558
|0.114
|13
|25
|20
|A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|367
|+14.390
|0.832
|14
|20
|21
|
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|367
|+14.990
|0.600
|14
|16
|22
|C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|367
|+15.157
|0.167
|13
|15
|23
|C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|366
|+1 Lap
|1 Lap
|17
|17
|24
|J. Haley Justin Haley Kaulig Racing
|31
|Chevrolet
|366
|+1 Lap
|9.158
|13
|13
|25
|D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|366
|+1 Lap
|2.398
|14
|32
|26
|T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports
|38
|Ford
|366
|+1 Lap
|0.939
|13
|11
|27
|R. Newman Ryan Newman Rick Ware Racing
|51
|Ford
|365
|+2 Laps
|1 Lap
|14
|10
|28
|R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing
|41
|Ford
|364
|+3 Laps
|1 Lap
|16
|9
|29
|T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|364
|+3 Laps
|2.788
|14
|8
|30
|J. Yeley J.J. Yeley Rick Ware Racing
|15
|Ford
|362
|+5 Laps
|2 Laps
|13
|31
|A. Cindric Austin Cindric Team Penske
|2
|Ford
|361
|+6 Laps
|1 Lap
|15
|6
|32
|M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports
|34
|Ford
|329
|+38 Laps
|32 Laps
|11
|5
|Kaza
|33
|A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|322
|+45 Laps
|7 Laps
|12
|4
|Kaza
|34
|D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|320
|+47 Laps
|2 Laps
|12
|3
|Kaza
|35
|H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|318
|+49 Laps
|2 Laps
|10
|2
|Kaza
|36
|B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|210
|+157 Laps
|108 Laps
|8
|1
|Motor
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