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NASCAR Cup / Darlington Sonuçlar

NASCAR Southern 500: Play-off'ların ilk yarışında Larson galip

Bitime yaklaşık 51 tur kala liderliğe yükselen Kyle Larson, son turlarda Tyler Reddick'i yenmeyi ve play-off'a galibiyetle giriş yapmayı başardı.

Race winner Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro

Kariyerinin 22. galibiyetine ulaşan Larson, bu sezon da üçüncü kez galip geldi, ancak bu galibiyet biraz beklenmedikti diyebiliriz.

Yarış aslında Denny Hamlin tarafından domine edilmekteydi, kendisi hem 1. etapta, hem de 2. etapta galibiyete ulaşmasının ardından galibiyete gidiyordu.

Ancak bir tekerleğinin gevşemesi nedeniyle planlanmamış bir pit stop yapmak zorunda kalan Hamlin, bu nedenle damalı bayrağı ancak 25. sırada görebildi.

İkinci sıra son turlarda Larson'ı geçemeyen Tyler Reddick'e giderken, Chris Buescher üçüncü, William Byron dördüncü sırada yer aldı.

Larson'ın zaferi, hem Hendrick Motorsports'un bu yıl Darlington Raceway'da elde ettiği ikinci galibiyet oldu, hem de Hendrick Motorsports tarininin 300. zaferi oldu. 

Yarış kısmi bir elektrik kesintisi nedeniyle kısa bir süre durduruldu.

Play-off'ların ilk turu iki yarış sonra sona erecek, şu anda elenme tehlikesi altındaki isimler Kevin Harvick, Ricky Stenhouse Jr, Bubba Wallace ve Michael McDowell.

 

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Pitler Puan Yarış dışı
1 United States K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 367 4:08'46.760 11 57
2 United States T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing 45 Toyota 367 +0.447 0.447 11 51
3 United States C. Buescher Chris Buescher RFK Racing 17 Ford 367 +0.898 0.451 12 36
4 United States W. Byron William Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 367 +0.930 0.032 12 39
5 United States R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 367 +3.160 2.230 12 32
6 United States B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing 6 Ford 367 +6.517 3.357 12 38
7 United States D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 367 +7.586 1.069 12 30
8 United States C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 367 +7.977 0.391 13 33
9 United States R. Blaney Ryan Blaney Team Penske 12 Ford 367 +8.224 0.247 13 38
10 United States E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 367 +8.533 0.309 12 35
11 United States K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 367 +8.887 0.354 13 31
12 United States J. Logano Joey Logano Team Penske 22 Ford 367 +8.969 0.082 16 25
13 United States A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 367 +9.432 0.463 13 24
14 United States A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 367 +11.269 1.837 14 24
15 United States C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 367 +12.093 0.824 12 22
16 United States R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 367 +12.742 0.649 15 22
17
C. Hocevar Carson Hocevar Legacy Motor Club
42 Chevrolet 367 +12.991 0.249 13
18 United States M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 367 +13.444 0.453 15 19
19 United States K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 367 +13.558 0.114 13 25
20 United States A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 367 +14.390 0.832 14 20
21
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 367 +14.990 0.600 14 16
22 United States C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 367 +15.157 0.167 13 15
23 United States C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 366 +1 Lap 1 Lap 17 17
24 United States J. Haley Justin Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 366 +1 Lap 9.158 13 13
25 United States D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 366 +1 Lap 2.398 14 32
26 United States T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 366 +1 Lap 0.939 13 11
27 United States R. Newman Ryan Newman Rick Ware Racing 51 Ford 365 +2 Laps 1 Lap 14 10
28 United States R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 364 +3 Laps 1 Lap 16 9
29 United States T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 364 +3 Laps 2.788 14 8
30 United States J. Yeley J.J. Yeley Rick Ware Racing 15 Ford 362 +5 Laps 2 Laps 13
31 United States A. Cindric Austin Cindric Team Penske 2 Ford 361 +6 Laps 1 Lap 15 6
32 United States M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 329 +38 Laps 32 Laps 11 5 Kaza
33 United States A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 322 +45 Laps 7 Laps 12 4 Kaza
34 Mexico D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 320 +47 Laps 2 Laps 12 3 Kaza
35 United States H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 318 +49 Laps 2 Laps 10 2 Kaza
36 United States B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 210 +157 Laps 108 Laps 8 1 Motor
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NASCAR Daytona II: Normal sezonun son yarışını Buescher kazandı

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