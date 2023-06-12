NASCAR Sonoma: Truex Jr kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Sonoma'daki pist yarışında galibiyet 2017 şampiyonu Martin Truex Jr'a gitti, pole pozisyonundan başlayan Denny Hamlin ise yarış dışı kaldı!
Son turlarda Chase Elliott'ı geçerek liderliğe yükselen Truex Jr, bir süre sonra ikinciliğe yerleşen Kyle Busch'ı savunmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Kariyerinin 33. zaferine ulaşan Truex Jr, bu pistte de dördüncü kez (2013, 2018, 2019, 2023) galip geldi!
Dahası, bu zaferle birlikte Truex Jr artık şampiyona lideri, nitekim William Byron ancak 14. olabildi.
İlk etabı yarışa pole pozisyonundan başlayan Denny Hamlin kazandı, ikinci etapta ise galibiyet Busch'a gitti.
Hamlin son turlarda yaşadığı bir kazaya kadar galibiyet mücadelesindeydi, ancak kazanın ardından yarışa veda etti -kendisi yarışı tamamlayamayan tek isimdi.
Altı farklı lidere ve on liderlik değişimine sahne olan yarışta en çok lider giden isim de 51 turla Truex Jr, onu 33 turla Hamlin ve 17 turla Busch izliyor.
NASCAR Sonoma - Yarış sonuçları
|Cla
|#
|Driver
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|Laps Led
|1
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|110
|2:40'11.776
|51
|2
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|110
|2:40'14.755
|2.979
|2.979
|17
|3
|22
|Joey Logano
|Ford
|110
|2:40'19.212
|7.436
|4.457
|4
|17
|Chris Buescher
|Ford
|110
|2:40'20.483
|8.707
|1.271
|5
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|110
|2:40'23.074
|11.298
|2.591
|7
|6
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|110
|2:40'24.036
|12.260
|0.962
|7
|34
|Michael McDowell
|Ford
|110
|2:40'25.523
|13.747
|1.487
|1
|8
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|110
|2:40'26.266
|14.490
|0.743
|9
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|110
|2:40'26.804
|15.028
|0.538
|10
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|110
|2:40'27.355
|15.579
|0.551
|1
|11
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|110
|2:40'27.843
|16.067
|0.488
|12
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|110
|2:40'28.446
|16.670
|0.603
|13
|41
|Ryan Preece
|Ford
|110
|2:40'28.984
|17.208
|0.538
|14
|24
|William Byron
|Chevrolet
|110
|2:40'29.552
|17.776
|0.568
|15
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|110
|2:40'30.454
|18.678
|0.902
|16
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|110
|2:40'31.079
|19.303
|0.625
|17
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|110
|2:40'32.422
|20.646
|1.343
|18
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|110
|2:40'32.573
|20.797
|0.151
|19
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|110
|2:40'33.258
|21.482
|0.685
|20
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|110
|2:40'34.439
|22.663
|1.181
|21
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|110
|2:40'35.734
|23.958
|1.295
|22
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|110
|2:40'39.431
|27.655
|3.697
|23
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|110
|2:40'40.607
|28.831
|1.176
|24
|51
|Todd Gilliland
|Ford
|110
|2:40'41.636
|29.860
|1.029
|25
|2
|Austin Cindric
|Ford
|110
|2:40'42.384
|30.608
|0.748
|26
|42
|Grant Enfinger
|Chevrolet
|110
|2:40'44.220
|32.444
|1.836
|27
|21
|Harrison Burton
|Ford
|110
|2:40'45.750
|33.974
|1.530
|28
|10
|Aric Almirola
|Ford
|110
|2:40'48.213
|36.437
|2.463
|29
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|110
|2:40'48.279
|36.503
|0.066
|30
|78
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|110
|2:40'48.609
|36.833
|0.330
|31
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|110
|2:40'56.102
|44.326
|7.493
|32
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|109
|2:40'16.788
|1 Lap
|1 Lap
|33
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|109
|2:40'39.080
|1 Lap
|22.292
|34
|38
|Zane Smith
|Ford
|109
|2:40'46.799
|1 Lap
|7.719
|35
|15
|Andy Lally
|Ford
|109
|2:40'48.833
|1 Lap
|2.034
|36
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|92
|2:12'06.287
|18 Laps
|17 Laps
|33
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