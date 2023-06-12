NASCAR Sonoma: Truex Jr kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Son turlarda Chase Elliott'ı geçerek liderliğe yükselen Truex Jr, bir süre sonra ikinciliğe yerleşen Kyle Busch'ı savunmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Kariyerinin 33. zaferine ulaşan Truex Jr, bu pistte de dördüncü kez (2013, 2018, 2019, 2023) galip geldi!

Dahası, bu zaferle birlikte Truex Jr artık şampiyona lideri, nitekim William Byron ancak 14. olabildi.

İlk etabı yarışa pole pozisyonundan başlayan Denny Hamlin kazandı, ikinci etapta ise galibiyet Busch'a gitti.

Hamlin son turlarda yaşadığı bir kazaya kadar galibiyet mücadelesindeydi, ancak kazanın ardından yarışa veda etti -kendisi yarışı tamamlayamayan tek isimdi.

Altı farklı lidere ve on liderlik değişimine sahne olan yarışta en çok lider giden isim de 51 turla Truex Jr, onu 33 turla Hamlin ve 17 turla Busch izliyor.

NASCAR Sonoma - Yarış sonuçları