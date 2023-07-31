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NASCAR Cup / Richmond II Yarış raporu

NASCAR Richmond II: Buescher kazandı, play-off biletini kaptı

Chris Buescher, Richmond'da büyük bir galibiyete ulaşarak play-off biletini kaptı.

Race winner Chris Buescher, RFK Racing, Ford Mustang

400 turluk yarışın 88 turunu lider giden Buescher, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon zafere ulaşan 13. farklı sürücü oldu.

Dahası, bu zafer kendisine play-off kapısını da açtı!

Yarış boyunca 8 farklı lider ve 18 liderlik değişimi gördük, 400 turda sadece 18 değişim gerçekleşmesinin sebebi yarışın kesintiye uğramaması ve lastik stratejilerinin büyük rol oynamasıydı.

Bitime 10 tur kala Daniel Suarez'in spin atması sonucu ilk ve son kez caution gerçekleşti, son üç turda yarış yeniden başladı.

Son üç turda geçen haftanın galibi Denny Hamlin'i ve Kyle Busch'u arkasında tutmayı başaran Buescher, böylece kariyerinin üçüncü galibiyetini kaptı.

Joey Logano dördüncü olurken, Ryan Preece beşinciliği alarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.

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NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

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