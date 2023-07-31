NASCAR Richmond II: Buescher kazandı, play-off biletini kaptı
Chris Buescher, Richmond'da büyük bir galibiyete ulaşarak play-off biletini kaptı.
400 turluk yarışın 88 turunu lider giden Buescher, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon zafere ulaşan 13. farklı sürücü oldu.
Dahası, bu zafer kendisine play-off kapısını da açtı!
Yarış boyunca 8 farklı lider ve 18 liderlik değişimi gördük, 400 turda sadece 18 değişim gerçekleşmesinin sebebi yarışın kesintiye uğramaması ve lastik stratejilerinin büyük rol oynamasıydı.
Bitime 10 tur kala Daniel Suarez'in spin atması sonucu ilk ve son kez caution gerçekleşti, son üç turda yarış yeniden başladı.
Son üç turda geçen haftanın galibi Denny Hamlin'i ve Kyle Busch'u arkasında tutmayı başaran Buescher, böylece kariyerinin üçüncü galibiyetini kaptı.
Joey Logano dördüncü olurken, Ryan Preece beşinciliği alarak sezonun en iyi sonucunu elde etti.
Son Haberler
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar