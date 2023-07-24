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NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı

Pocono'da tartışmalı bir temasla sonlanan yarışın galibi, son turlarda Kyle Larson'u gerilere düşüren Denny Hamlin.

Race winner Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Kariyerinin 50, bu pistteki 7. galibiyetine ulaşan Hamlin, ayrıca Toyota'ya da 600. zaferini getirdi, ancak yarışın uzun bir süre tartışılacağını söyleyebiliriz.

Son yedi turda Kyle Larson ile kendini galibiyet mücadelesinde bulan Hamlin, liderlik için iç çizgiden atak yaparken Larson'ın aracını duvara sıkıştırdı! 

Temasın ardından Hamlin liderliği aldı, Larson ise epey gerilere düştü.

Larson denklem dışı kaldıktan sonra birkaç tur Tyler Reddick'e savunma yapan Hamlin, son turdaki caution periyodunun da yardımıyla damalı bayrağa ilk sırada gördü.

Ancak temastan ötürü Hamlin'e taraftarlar büyük tepki gösterdi; öyle ki, henüz podyum seremonisi öncesi kendisini yuhalamaya ve piste şişe atmaya başlamışlardı.

İlk beşte yer alan diğer isimlerse şampiyona lideri Martin Truex Jr, Kevin Harvick ve Ty Gibbs.

 

NASCAR Pocono - Yarış sonuçları

     
Driver Info
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United States D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 160 3:21'03.609 7 55
2 United States T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing 45 Toyota 160 +1.238 1.238 7 47
3 United States M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 160 +1.239 0.001 7 44
4 United States K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 160 +2.453 1.214 7 33
5
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 160 +2.621 0.168 8 36
6 United States C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 160 +3.241 0.620 8 31
7 United States R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 160 +3.556 0.315 8 30
8 United States H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 160 +4.707 1.151 9 29
9 United States E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 160 +5.460 0.753 10 29
10 United States C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 160 +5.994 0.534 8 27
11 United States D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 160 +6.300 0.306 8 32
12 United States A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 160 +6.301 0.001 8 25
13 United States R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 160 +6.843 0.542 8 24
14 United States W. Byron William Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 160 +7.571 0.728 7 31
15 United States T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 160 +8.224 0.653 12 22
16 United States B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing 6 Ford 160 +8.774 0.550 8 21
17 United States A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 160 +9.325 0.551 8 26
18 United States C. Buescher Chris Buescher RFK Racing 17 Ford 160 +10.045 0.720 7 21
19 United States M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 160 +10.617 0.572 7 23
20 United States K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 160 +11.098 0.481 8 27
21 United States K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 160 +11.147 0.049 10 16
22 United States N. Gragson Noah Gragson Legacy Motor Club 42 Chevrolet 160 +11.148 0.001 8 15
23 United States A. Cindric Austin Cindric Team Penske 2 Ford 160 +11.416 0.268 8 14
24 United States A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 160 +11.417 0.001 8 19
25 United States C. Custer Cole Custer Rick Ware Racing 51 Ford 160 +12.204 0.787 10
26 United States J. Yeley J.J. Yeley Rick Ware Racing 15 Ford 160 +12.262 0.058 13
27 United States C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 160 +15.161 2.899 12 10
28 United States T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 160 +15.329 0.168 9 18
29 United States C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 160 +16.246 0.917 14 8
30 United States R. Blaney Ryan Blaney Team Penske 12 Ford 160 +17.591 1.345 8 10
31 United States R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 159 +1 Lap 1 Lap 9 6
32 United States B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 159 +1 Lap 2.692 11 5
33 United States J. Haley Justin Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 153 +7 Laps 6 Laps 7 7 Kaza
34 United States A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 105 +55 Laps 48 Laps 6 3 Kaza
35 United States J. Logano Joey Logano Team Penske 22 Ford 48 +112 Laps 57 Laps 5 12 DVP
36 Mexico D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 37 +123 Laps 11 Laps 5 1 Kaza
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NASCAR Loudon: Truex Jr bu sezon üçüncü kez zirvede

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