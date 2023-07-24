NASCAR Pocono: Hamlin tartışmalı bir galibiyete imza attı
Pocono'da tartışmalı bir temasla sonlanan yarışın galibi, son turlarda Kyle Larson'u gerilere düşüren Denny Hamlin.
Kariyerinin 50, bu pistteki 7. galibiyetine ulaşan Hamlin, ayrıca Toyota'ya da 600. zaferini getirdi, ancak yarışın uzun bir süre tartışılacağını söyleyebiliriz.
Son yedi turda Kyle Larson ile kendini galibiyet mücadelesinde bulan Hamlin, liderlik için iç çizgiden atak yaparken Larson'ın aracını duvara sıkıştırdı!
Temasın ardından Hamlin liderliği aldı, Larson ise epey gerilere düştü.
Larson denklem dışı kaldıktan sonra birkaç tur Tyler Reddick'e savunma yapan Hamlin, son turdaki caution periyodunun da yardımıyla damalı bayrağa ilk sırada gördü.
Ancak temastan ötürü Hamlin'e taraftarlar büyük tepki gösterdi; öyle ki, henüz podyum seremonisi öncesi kendisini yuhalamaya ve piste şişe atmaya başlamışlardı.
İlk beşte yer alan diğer isimlerse şampiyona lideri Martin Truex Jr, Kevin Harvick ve Ty Gibbs.
NASCAR Pocono - Yarış sonuçları
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