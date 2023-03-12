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NASCAR Cup / Phoenix Sıralama turları raporu

NASCAR Phoenix: Kyle Larson rahat bir şekilde pole pozisyonunda

Şu ana kadar hafta sonunu tam anlamıyla domine eden Kyle Larson, Phoenix'te pole pozisyonuna ulaşmayı da başardı.

Jim Utter
Ekleyen:
NASCAR Phoenix: Kyle Larson rahat bir şekilde pole pozisyonunda
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Cuma günkü antrenman seansının en hızlısı olarak göz dolduran Larson, bu performansını Cumartesi günü mükemmel bir sıralama performansıyla pekiştirmeyi başardı. 

Kendi grubunun en hızlısı olarak 10 aracın mücadele ettiği son bölüme kalmayı başaran Larson, 130.237 mil/s'lik son turuyla Denny Hamlin'i geride bırakarak sezonun ilk, kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaştı.   

129.922 mil/s'lik turuyla Hamlin ikinci, son yarışın galibi William Byron üçüncü sırada yer aldılar. Brad Keselowski dördüncü, Christopher Bell ise beşinciydi.

İlk 10 sırayı tamamlayan isimlerse Ross Chastain, Michael McDowell, Ryan Blaney, Kyle Busch ve Erik Jones.

Pazar günkü yarış, bu sezon yol pistleri ve Phoenix de dahil olmak üzere 1.058 mil veya daha kısa mesafeli pistlerde kullanılacak yeni aero kurallarının da ilk yarışı olacak.

Kış arasında yine Phoenix'te test edilen paket, üç difüzör takviyesinin ve motor paneli takviyesinin kaldırılmasından oluşuyor. Ayrıca ön tarafa da iki inçlik bir spoiler eklenecek.

Değişikliklerin yere basma gücünde yüzde 30'luk bir azalmaya yol açması bekleniyor.

NASCAR Phoenix - Son bölüm sonuçları

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 5 United States Kyle Larson Chevrolet 1 27.642     130.237
2 11 United States Denny Hamlin Toyota 1 27.707 0.065 0.065 129.931
3 24 United States William Byron Chevrolet 1 27.709 0.067 0.002 129.922
4 6 United States Brad Keselowski Ford 1 27.743 0.101 0.034 129.762
5 20 United States Christopher Bell Toyota 1 27.782 0.140 0.039 129.580
6 1 United States Ross Chastain Chevrolet 1 27.822 0.180 0.040 129.394
7 34 United States Michael McDowell Ford 1 27.867 0.225 0.045 129.185
8 12 United States Ryan Blaney Ford 1 27.889 0.247 0.022 129.083
9 8 United States Kyle Busch Chevrolet 1 27.918 0.276 0.029 128.949
10 43 United States Erik Jones Chevrolet 1 27.933 0.291 0.015 128.880

İlk Bölüm/B Grubu

Pole pozisyonuna ulaşan Larson, henüz grup aşamalarından ne kadar hızlı olabileceğini göstererek 131.752 mil/s'lik turuyla grubunun lideriydi.

Busch ikinci (130.326 mil/s), Bell üçüncü (130.284 mil/s) sıralarda yer aldılar.

Son bölüme yükselen diğer isimler Blaney ve Chastain oldular.

Bu grupta mücadele eden Daniel Suarez, Joey Logano ve Chase Briscoe gibi isimler son bölüme kalamadılar.

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 5 United States Kyle Larson Chevrolet 1 27.324     131.752
2 8 United States Kyle Busch Chevrolet 1 27.623 0.299 0.299 130.326
3 20 United States Christopher Bell Toyota 1 27.632 0.308 0.009 130.284
4 12 United States Ryan Blaney Ford 1 27.642 0.318 0.010 130.237
5 1 United States Ross Chastain Chevrolet 1 27.656 0.332 0.014 130.171
6 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 1 27.660 0.336 0.004 130.152
7 54 Ty Gibbs Toyota 1 27.671 0.347 0.011 130.100
8 22 United States Joey Logano Ford 1 27.700 0.376 0.029 129.964
9 9 Josh Berry Chevrolet 1 27.716 0.392 0.016 129.889
10 48 United States Alex Bowman Chevrolet 1 27.723 0.399 0.007 129.856
11 17 United States Chris Buescher Ford 1 27.757 0.433 0.034 129.697
12 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 1 27.762 0.438 0.005 129.674
13 14 United States Chase Briscoe Ford 1 27.779 0.455 0.017 129.594
14 41 United States Ryan Preece Ford 1 27.784 0.460 0.005 129.571
15 15 United States Todd Gilliland Ford 1 28.042 0.718 0.258 128.379
16 3 United States Austin Dillon Chevrolet 1 28.058 0.734 0.016 128.306
17 10 United States Aric Almirola Ford 1 28.084 0.760 0.026 128.187
18 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 1 28.194 0.870 0.110 127.687

Round 1 / Group A

Turunu en sona saklayan Byron, 130.657 mil/s'lik turuyla net bir şekilde liderliğe yükseldi ve final bölümüne kalmayı başardı.

Jones ikinci (130.643 mil/s), Keselowski ise üçüncü (130.279 mil/s) sıralarda yer aldılar.

Son bölüme yükselen diğer isimler Hamlin ve McDowell oldular.

Bu grupta mücadele eden Kevin Harvick, Tyler Reddick, Austin Cindric ve Bubba Wallace gibi isimler son bölüme kalamadılar.

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Mph
1 24 United States William Byron Chevrolet 1 27.553     130.657
2 43 United States Erik Jones Chevrolet 1 27.556 0.003 0.003 130.643
3 6 United States Brad Keselowski Ford 1 27.633 0.080 0.077 130.279
4 11 United States Denny Hamlin Toyota 1 27.634 0.081 0.001 130.274
5 34 United States Michael McDowell Ford 1 27.644 0.091 0.010 130.227
6 45 United States Tyler Reddick Toyota 1 27.666 0.113 0.022 130.124
7 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 1 27.667 0.114 0.001 130.119
8 4 United States Kevin Harvick Ford 1 27.683 0.130 0.016 130.044
9 23 United States Bubba Wallace Toyota 1 27.750 0.197 0.067 129.730
10 2 United States Austin Cindric Ford 1 27.753 0.200 0.003 129.716
11 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 1 27.766 0.213 0.013 129.655
12 31 United States Justin Haley Chevrolet 1 27.870 0.317 0.104 129.171
13 21 United States Harrison Burton Ford 1 27.974 0.421 0.104 128.691
14 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 1 27.988 0.435 0.014 128.627
15 42 United States Noah Gragson Chevrolet 1 28.140 0.587 0.152 127.932
16 38 Zane Smith Ford 1 28.324 0.771 0.184 127.101
17 77 United States Ty Dillon Chevrolet 1 28.752 1.199 0.428 125.209
18 51 United States Cody Ware Ford 1 28.854 1.301 0.102 124.766

 

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