NASCAR Phoenix: Kyle Larson rahat bir şekilde pole pozisyonunda

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Cuma günkü antrenman seansının en hızlısı olarak göz dolduran Larson, bu performansını Cumartesi günü mükemmel bir sıralama performansıyla pekiştirmeyi başardı.

Kendi grubunun en hızlısı olarak 10 aracın mücadele ettiği son bölüme kalmayı başaran Larson, 130.237 mil/s'lik son turuyla Denny Hamlin'i geride bırakarak sezonun ilk, kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaştı.

129.922 mil/s'lik turuyla Hamlin ikinci, son yarışın galibi William Byron üçüncü sırada yer aldılar. Brad Keselowski dördüncü, Christopher Bell ise beşinciydi.

İlk 10 sırayı tamamlayan isimlerse Ross Chastain, Michael McDowell, Ryan Blaney, Kyle Busch ve Erik Jones.

Pazar günkü yarış, bu sezon yol pistleri ve Phoenix de dahil olmak üzere 1.058 mil veya daha kısa mesafeli pistlerde kullanılacak yeni aero kurallarının da ilk yarışı olacak.

Kış arasında yine Phoenix'te test edilen paket, üç difüzör takviyesinin ve motor paneli takviyesinin kaldırılmasından oluşuyor. Ayrıca ön tarafa da iki inçlik bir spoiler eklenecek.

Değişikliklerin yere basma gücünde yüzde 30'luk bir azalmaya yol açması bekleniyor.



NASCAR Phoenix - Son bölüm sonuçları

İlk Bölüm/B Grubu

Pole pozisyonuna ulaşan Larson, henüz grup aşamalarından ne kadar hızlı olabileceğini göstererek 131.752 mil/s'lik turuyla grubunun lideriydi.

Busch ikinci (130.326 mil/s), Bell üçüncü (130.284 mil/s) sıralarda yer aldılar.

Son bölüme yükselen diğer isimler Blaney ve Chastain oldular.

Bu grupta mücadele eden Daniel Suarez, Joey Logano ve Chase Briscoe gibi isimler son bölüme kalamadılar.

Round 1 / Group A

Turunu en sona saklayan Byron, 130.657 mil/s'lik turuyla net bir şekilde liderliğe yükseldi ve final bölümüne kalmayı başardı.

Jones ikinci (130.643 mil/s), Keselowski ise üçüncü (130.279 mil/s) sıralarda yer aldılar.

Son bölüme yükselen diğer isimler Hamlin ve McDowell oldular.

Bu grupta mücadele eden Kevin Harvick, Tyler Reddick, Austin Cindric ve Bubba Wallace gibi isimler son bölüme kalamadılar.