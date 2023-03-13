NASCAR Phoenix: Byron yine kazandı, Bowman şampiyona liderliğini aldı

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İlk turlardan itibaren süregelen Hendrick Motorsport dominasyonu son etaba girildiğinde kırılacak gibiydi, nitekim "Bitirici" lakabının hakkını vermeye gelen Kevin Harvick sakin bir şekilde yükselerek liderliği ele geçirmişti.

Ancak bitime 10 kala her şey değişti. Harrison Burton'un spin atması sonucu Güvenlik Aracı piste girdi ve tüm favoriler farklı stratejilerle pite girdi.

Pitte diğer rakiplerinin aksine dört lastiği birden değiştiren Harvick bu tercihi nedeniyle yedinciliğe gerilerken, liderlik geçen haftanın galibi William Byron'a gitti.

Yeniden startta beklenen aksiyon gerçekleşmedi, böylece yerini korumayı başaran Byron arka arkaya ikinci galibiyetini elde ederek Hendrick dominasyonunu hafta geneline yaymış oldu.

Şampiyonanın zirvesinde de bir değişiklik var: arka arkaya dördüncü kez ilk 10'a girmeyi başaran Alex Bowman, rakipleri Denny Hamlin ve Ross Chastain'in son etapta geri düşmesinin de yardımıyla artık şampiyona lideri!

NASCAR Phoenix - Yarış sonucu