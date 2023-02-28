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NASCAR Pala Casino 400: Busch rekor kırarak kazandı

Richard Childress Racing sürücüsü Kyle Busch, yeni takımıyla henüz ikinci yarışında galibiyete uzandı.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
NASCAR Pala Casino 400: Busch rekor kırarak kazandı
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Yarışın sonlarına doğru Ross Chastain ile mücadele eden Busch, yeşil bayrak altındaki son pit stoplar başlamadan hemen önce rakibini geçerek liderliği aldı. İki sürücü birlikte pite girdi, ancak Busch liderliğini korudu ve damalı bayrağa rahat bir farkla lider geldi. 

İkincilik Chase Elliott'a giderken, Chastain ise üçüncü sırayı aldı. Chastain galibiyete ulaşamasa dahi iki etabı da lider tamamlayarak ekstra play-off puanlarına kavuştu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetine ulaşan Busch, bu sonuçla beraber 61. galibiyetine ulaştı. Ayrıca üst üste 19. sezonunda da galibiyete ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı!

Yarış, iki etap molası da dahil olmak üzere sekiz kez sarı bayrakla yavaşlatıldı. Yarışta 13 farklı sürücü liderliğe yükseldi ve toplam 28 kez liderlik değişimi yaşandı.

 

NASCAR Fontana yarış sonuçları

Sıra No Sürücü Lider Tur Fark Lider gidilen tur
1 8 United States Kyle Busch Chevrolet 200   27
2 9 United States Chase Elliott Chevrolet 200 2.998 1
3 1 United States Ross Chastain Chevrolet 200 7.353 91
4 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 200 11.866  
5 4 United States Kevin Harvick Ford 200 13.268 5
6 11 United States Denny Hamlin Toyota 200 13.296 11
7 6 United States Brad Keselowski Ford 200 13.541 2
8 48 United States Alex Bowman Chevrolet 200 16.289 17
9 3 United States Austin Dillon Chevrolet 200 16.795 3
10 22 United States Joey Logano Ford 200 17.013 19
11 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 200 17.105  
12 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 200 23.231  
13 17 United States Chris Buescher Ford 200 24.082  
14 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 200 29.296  
15 21 United States Harrison Burton Ford 200 34.796  
16 54 Ty Gibbs Toyota 200 36.726  
17 38 United States Todd Gilliland Ford 200 36.869  
18 34 United States Michael McDowell Ford 200 41.379 6
19 43 United States Erik Jones Chevrolet 200 42.406  
20 14 United States Chase Briscoe Ford 200 43.955  
21 31 United States Justin Haley Chevrolet 199 1 tur  
22 42 United States Noah Gragson Chevrolet 199 1 tur 1
23 15 United States J.J. Yeley Ford 199 1 tur  
24 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 199 1 tur  
25 24 United States William Byron Chevrolet 198 2 tur  
26 12 United States Ryan Blaney Ford 196 4 tur 16
27 51 United States Cody Ware Ford 195 5 tur  
28 2 United States Austin Cindric Ford 194 6 tur  
29 5 United States Kyle Larson Chevrolet 185 15 tur  
30 23 United States Bubba Wallace Toyota 172 28 tur  
31 77 United States Ty Dillon Chevrolet 140 60 tur  
32 20 United States Christopher Bell Toyota 88 112 tur 1
33 41 United States Ryan Preece Ford 87 113 tur  
34 45 United States Tyler Reddick Toyota 87 113 tur  
35 10 United States Aric Almirola Ford 86 114 tur  
36 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 75 125 tur  
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