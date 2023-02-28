NASCAR Pala Casino 400: Busch rekor kırarak kazandı
Richard Childress Racing sürücüsü Kyle Busch, yeni takımıyla henüz ikinci yarışında galibiyete uzandı.
Yarışın sonlarına doğru Ross Chastain ile mücadele eden Busch, yeşil bayrak altındaki son pit stoplar başlamadan hemen önce rakibini geçerek liderliği aldı. İki sürücü birlikte pite girdi, ancak Busch liderliğini korudu ve damalı bayrağa rahat bir farkla lider geldi.
İkincilik Chase Elliott'a giderken, Chastain ise üçüncü sırayı aldı. Chastain galibiyete ulaşamasa dahi iki etabı da lider tamamlayarak ekstra play-off puanlarına kavuştu.
Yeni takımıyla ilk galibiyetine ulaşan Busch, bu sonuçla beraber 61. galibiyetine ulaştı. Ayrıca üst üste 19. sezonunda da galibiyete ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı!
Yarış, iki etap molası da dahil olmak üzere sekiz kez sarı bayrakla yavaşlatıldı. Yarışta 13 farklı sürücü liderliğe yükseldi ve toplam 28 kez liderlik değişimi yaşandı.
NASCAR Fontana yarış sonuçları
|Sıra
|No
|Sürücü
|Lider
|Tur
|Fark
|Lider gidilen tur
|1
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|200
|27
|2
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|200
|2.998
|1
|3
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|200
|7.353
|91
|4
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|200
|11.866
|5
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|200
|13.268
|5
|6
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|200
|13.296
|11
|7
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|200
|13.541
|2
|8
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|200
|16.289
|17
|9
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|200
|16.795
|3
|10
|22
|Joey Logano
|Ford
|200
|17.013
|19
|11
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|200
|17.105
|12
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|200
|23.231
|13
|17
|Chris Buescher
|Ford
|200
|24.082
|14
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|200
|29.296
|15
|21
|Harrison Burton
|Ford
|200
|34.796
|16
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|200
|36.726
|17
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|200
|36.869
|18
|34
|Michael McDowell
|Ford
|200
|41.379
|6
|19
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|200
|42.406
|20
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|200
|43.955
|21
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|199
|1 tur
|22
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|199
|1 tur
|1
|23
|15
|J.J. Yeley
|Ford
|199
|1 tur
|24
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|199
|1 tur
|25
|24
|William Byron
|Chevrolet
|198
|2 tur
|26
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|196
|4 tur
|16
|27
|51
|Cody Ware
|Ford
|195
|5 tur
|28
|2
|Austin Cindric
|Ford
|194
|6 tur
|29
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|185
|15 tur
|30
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|172
|28 tur
|31
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|140
|60 tur
|32
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|88
|112 tur
|1
|33
|41
|Ryan Preece
|Ford
|87
|113 tur
|34
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|87
|113 tur
|35
|10
|Aric Almirola
|Ford
|86
|114 tur
|36
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|75
|125 tur
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