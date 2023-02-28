NASCAR Pala Casino 400: Busch rekor kırarak kazandı

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Yarışın sonlarına doğru Ross Chastain ile mücadele eden Busch, yeşil bayrak altındaki son pit stoplar başlamadan hemen önce rakibini geçerek liderliği aldı. İki sürücü birlikte pite girdi, ancak Busch liderliğini korudu ve damalı bayrağa rahat bir farkla lider geldi.

İkincilik Chase Elliott'a giderken, Chastain ise üçüncü sırayı aldı. Chastain galibiyete ulaşamasa dahi iki etabı da lider tamamlayarak ekstra play-off puanlarına kavuştu.

Yeni takımıyla ilk galibiyetine ulaşan Busch, bu sonuçla beraber 61. galibiyetine ulaştı. Ayrıca üst üste 19. sezonunda da galibiyete ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı!

Yarış, iki etap molası da dahil olmak üzere sekiz kez sarı bayrakla yavaşlatıldı. Yarışta 13 farklı sürücü liderliğe yükseldi ve toplam 28 kez liderlik değişimi yaşandı.

NASCAR Fontana yarış sonuçları