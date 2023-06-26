NASCAR Nashville: Chastain kazandı, zafer hasretini sonlandırdı
Nashville Superspeedway'de pist üstü geçişlerle galibiyete uzanan Ross Chastain, böylece play-off'larda yer almayı da garantiledi.
Yarışa 99 tur liderlik eden Chastain, zafer için Martin Truex Jr ve Denny Hamlin gibi isimleri pist üstünde geçmek zorunda kaldı.
Son turlara doğru arkasından hızlı bir şekilde gelen Truex'i savunan Chastain'in trafiği de yönetmesi gerekiyordu -neyse ki bunu başarabildi ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Chastain, böylece 2022 Talladega'dan bu yana devam eden zafer hasretini sona erdirerek kariyerinin üçüncü galibiyetine ulaştı.
Galibiyeti büyük coşkuyla kutlayan Chastain, damalı bayrağı geçtikten sonra devasa bir "donut" gösterisi yaptı ve kendisine sunulan bir karpuzu parçaladı.
Sadece iki kez "caution" nedeniyle yarıda kesilen yarışta 12 farklı lider ve 21 lider değişimi gördük. Etap galibiyetleri ise Denny Hamlin ve Tyler Reddick'e gitti.
NASCAR Nashville - Sonuç tablosu
|Cla
|#
|Driver
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|Laps Led
|1
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|300
|3:00'07.075
|99
|2
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|300
|3:00'07.864
|0.789
|0.789
|50
|3
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|300
|3:00'12.526
|5.451
|4.662
|81
|4
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|300
|3:00'15.110
|8.035
|2.584
|1
|5
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|300
|3:00'16.349
|9.274
|1.239
|6
|24
|William Byron
|Chevrolet
|300
|3:00'17.344
|10.269
|0.995
|5
|7
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|300
|3:00'18.945
|11.870
|1.601
|3
|8
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|300
|3:00'20.424
|13.349
|1.479
|9
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|300
|3:00'20.673
|13.598
|0.249
|12
|10
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|300
|3:00'20.697
|13.622
|0.024
|11
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|300
|3:00'23.864
|16.789
|3.167
|2
|12
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|300
|3:00'27.520
|20.445
|3.656
|1
|13
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|300
|3:00'27.666
|20.591
|0.146
|14
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|300
|3:00'28.333
|21.258
|0.667
|15
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|300
|3:00'30.811
|23.736
|2.478
|16
|41
|Ryan Preece
|Ford
|300
|3:00'33.325
|26.250
|2.514
|17
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|300
|3:00'35.807
|28.732
|2.482
|9
|18
|17
|Chris Buescher
|Ford
|300
|3:00'36.148
|29.073
|0.341
|19
|22
|Joey Logano
|Ford
|300
|3:00'36.414
|29.339
|0.266
|20
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|300
|3:00'37.011
|29.936
|0.597
|21
|21
|Harrison Burton
|Ford
|300
|3:00'37.427
|30.352
|0.416
|22
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|299
|3:00'10.229
|1 Lap
|1 Lap
|23
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|299
|3:00'11.341
|1 Lap
|1.112
|24
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|299
|3:00'11.958
|1 Lap
|0.617
|25
|10
|Aric Almirola
|Ford
|299
|3:00'16.018
|1 Lap
|4.060
|26
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|299
|3:00'16.196
|1 Lap
|0.178
|27
|2
|Austin Cindric
|Ford
|299
|3:00'22.851
|1 Lap
|6.655
|28
|34
|Michael McDowell
|Ford
|299
|3:00'33.130
|1 Lap
|10.279
|29
|51
|J.J. Yeley
|Ford
|298
|3:00'23.055
|2 Laps
|1 Lap
|30
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|298
|3:00'25.185
|2 Laps
|2.130
|33
|31
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|298
|3:00'31.553
|2 Laps
|6.368
|32
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|298
|3:00'31.922
|2 Laps
|0.369
|4
|33
|15
|Brennan Poole
|Ford
|297
|3:00'17.652
|3 Laps
|1 Lap
|34
|78
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|297
|3:00'25.000
|3 Laps
|7.348
|35
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|296
|3:00'11.095
|4 Laps
|1 Lap
|36
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|146
|1:28'59.724
|154 Laps
|150 Laps
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