NASCAR Nashville: Chastain kazandı, zafer hasretini sonlandırdı

Yarışa 99 tur liderlik eden Chastain, zafer için Martin Truex Jr ve Denny Hamlin gibi isimleri pist üstünde geçmek zorunda kaldı.

Son turlara doğru arkasından hızlı bir şekilde gelen Truex'i savunan Chastain'in trafiği de yönetmesi gerekiyordu -neyse ki bunu başarabildi ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Chastain, böylece 2022 Talladega'dan bu yana devam eden zafer hasretini sona erdirerek kariyerinin üçüncü galibiyetine ulaştı.

Galibiyeti büyük coşkuyla kutlayan Chastain, damalı bayrağı geçtikten sonra devasa bir "donut" gösterisi yaptı ve kendisine sunulan bir karpuzu parçaladı.

Sadece iki kez "caution" nedeniyle yarıda kesilen yarışta 12 farklı lider ve 21 lider değişimi gördük. Etap galibiyetleri ise Denny Hamlin ve Tyler Reddick'e gitti.

NASCAR Nashville - Sonuç tablosu