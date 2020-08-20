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NASCAR Cup / Motorsport.com haberler

NASCAR, Motorsport.tv'ye özel kanal açtığını duyurdu

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NASCAR, Motorsport.tv'ye özel kanal açtığını duyurdu

A.B.D.'nin en büyük motorsporları yaptırım organı, Motorsport Network ile taraftarlarına içerik sunacak.

Miami, 19 Ağustos 2020 - National Association for Stock Car Auto Racing, LLC ("NASCAR") Motorsport Network'ün yarış ve otomotiv içeriğine ayrılmış dijital OTT platformu Motorsport.tv'de, özel bir kanal açtı.

NASCAR® kanalı, hayranlara dünyanın en heyecan verici ve izleyici dostu yarış serilerinin bazılarının perde arkasından zengin içerikler getirecek.

NASCAR® kanalı, Motorsport Network’ün aylık 56 milyon takipçili küresel yarış ve otomotiv seyircisinden oluşan kitlesine sunulacak. Bu kanalın amacı, takipçileri, motor sporları dünyasının en başarılı organizasyonlarından bir tanesinin kalbine götürmek olacak.

Motorsport.tv, markaların ve paydaşların motor sporlarında hikayelerini anlatmalarına yardımcı olmak için Motorsport Network'ün kapsamlı görsel ve video içeriklerinden yararlanan küresel bir prodüksiyon ve dağıtım grubu olan Motorsport Studios'un bir parçasıdır

Brad Keselowski, Team Penske Ford leads the field

Brad Keselowski, Team Penske Ford leads the field

Photo by: Jared C. Tilton/Getty Images

Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Wurth gasman

Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Wurth gasman

Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Motorsport Network ve NASCAR'ın zaten güçlü bir ortaklık hikayesi bulunuyor; Motorsport Games, NASCAR Heat video oyun serisini oluşturmak ve eNASCAR Heat Pro League (eNHPL) eSports serisini yönetmek için çok yıllık bir lisansa sahip. Bu yılki sürüm olan NASCAR Heat 5, gelirde ve birim satışlarda yıldan yıla önemli bir artış sağlamış durumda. Bu arada, eNHPL'nin ikinci sezonu, normal sezon boyunca 3,7 milyon görüntülenme ile izlenme sayısında %300 artış kaydetmiştir. Motorsport Network yarış kanalları, eSpor dizilerini ve küresel izleyicilere yönelik diğer NASCAR ulusal dizilerini 15 dilde, gazeteci ve fotoğrafçılardan oluşan büyük bir ekip ile ele almada önemli bir rol oynamaktadır.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports leads

Chase Elliott, Hendrick Motorsports leads

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

General view of Daytona

General view of Daytona

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Motorsport Network ile yapılan anlaşma, NASCAR'ın Motorsport.tv'nin küresel dağıtımına erişebileceği ve ulusal serileri ve ortak markaları için uluslararası görünürlüğü artıracağı anlamına da geliyor.

Motorsport Network ve NASCAR arasındaki işbirliği, iki ilgili endüstri liderini bir araya getiriyor: Motor sporları izleyici erişimi ve dağıtımı ile motor sporları sosyal medyası ve taraftar katılımı, motor sporları dijital alanında güçlü bir ortaklık haline geliyor.

Motorsport Network ile güçleri birleştirmek, NASCAR'a geniş bir motor sporları kitlesini etkinleştirmek ve bu kitleye dağıtım yapmanın yanı sıra içeriğin erişimini genişletmek için başka bir fırsat sunuyor.

NASCAR Digital Media'nın Genel Müdürü Wyatt Hicks; “NASCAR gerçek anlamda dünya çapında bir marka ve şimdi, Motorsports Network sayesinde uluslararası alanda yer alan NASCAR hayranları, favori sporlarında hiç olmadığı kadar fazla içeriğe erişebilecek. Motorsports Network, küresel dağıtım platformu aracılığıyla, dünya çapındaki hayranlarımıza hizmet etmemize ve onlara arzuladıkları içerik türünü sunmamıza yardımcı olacak mükemmel bir ortaktır." dedi.

Motorsport.tv Başkanı Eric Gilbert da konu ile ilgili şunları söyledi: “Motorsport.tv eşi benzeri görülmemiş bir hızda büyürken ve "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" modelini genişletirken, dünyanın en ikonik yarış serilerinden birinin prestijli otomotiv markalarına ve platformumuzdaki ünlü editörlere katılması beni heyecanlandırıyor. Bu büyüklükteki bir firmanın küresel kitlelere kendi resmi kanalları aracılığıyla ulaşmasına yardımcı olmak, yalnızca dağıtım modelimize değil, izleyici deneyimine de değer katacaktır."

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