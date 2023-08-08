NASCAR Michigan: Pazartesi devam eden yarışın galibi Buescher
Chris Buescher son turlarda 2017 şampiyonu Martin Truex Jr'ı arkasında tutmayı ve arka arkaya ikinci galibiyetine imza atmayı başardı.
Yağmur nedeniyle yarıda kesilen ve Pazartesi günü devam ettirilen yarışın en hızlısı şampiyona lideri Martin Truex Jr idi, kendisi iki etap galibiyetine de imza attı.
Ancak son turlara doğru liderliği alan Buescher çok iyi bir savunmayla Truex'i arkasında tutmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Buescher böylece arka arkaya ikinci galibiyetine ulaştı.
Üçüncü sıra son haftaların olaylı ismi Denny Hamlin'e giderken, ilk beşi Brad Keselowski ve Kyle Larson tamamladı.
Kyle Busch, Chase Elliott ve William Byron gibi isimlerin kaza yaparak tamamlayamadığı yarış tam dokuz kez caution nedeniyle kesintiye uğradı.
Tam 16 farklı lidere sahne olan yarışta 26 kez liderlik koltuğu el değiştirdi.
|Cla
|Driver
|#
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Interval
|Pits
|1
|CHRIS BUESCHERRFK Racing
|17
|Ford
|200
|3:02'58.855
|10
|2
|MARTIN TRUEX JRJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|200
|+0.152
|0.152
|13
|3
|DENNY HAMLINJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|200
|+1.781
|1.629
|13
|4
|BRAD KESELOWSKIRFK Racing
|6
|Ford
|200
|+4.903
|3.122
|10
|5
|KYLE LARSONHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|200
|+15.574
|10.671
|15
|6
|DANIEL SUAREZTrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|200
|+16.052
|0.478
|11
|7
|ROSS CHASTAINTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|200
|+17.692
|1.640
|11
|8
|KEVIN HARVICKStewart-Haas Racing
|4
|Ford
|200
|+18.610
|0.918
|11
|9
|RYAN BLANEYTeam Penske
|12
|Ford
|200
|+18.907
|0.297
|10
|10
|ERIK JONESLegacy Motor Club
|43
|Chevrolet
|200
|+20.490
|1.583
|16
|11
|
TY GIBBSJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|200
|+20.795
|0.305
|12
|12
|AUSTIN CINDRICTeam Penske
|2
|Ford
|200
|+22.249
|1.454
|11
|13
|CHRISTOPHER BELLJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|200
|+23.818
|1.569
|19
|14
|JOEY LOGANOTeam Penske
|22
|Ford
|200
|+26.350
|2.532
|12
|15
|COREY LAJOIESpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|200
|+26.511
|0.161
|12
|16
|ARIC ALMIROLAStewart-Haas Racing
|10
|Ford
|200
|+26.861
|0.350
|11
|17
|HARRISON BURTONWood Brothers Racing
|21
|Ford
|200
|+28.549
|1.688
|11
|18
|BUBBA WALLACE23XI Racing
|23
|Toyota
|200
|+30.846
|2.297
|11
|19
|AUSTIN DILLONRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|200
|+31.812
|0.966
|16
|20
|TY DILLONSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|200
|+31.933
|0.121
|13
|21
|RICKY STENHOUSE JRJTG Daugherty Racing
|47
|Chevrolet
|200
|+35.343
|3.410
|14
|22
|RYAN PREECEStewart-Haas Racing
|41
|Ford
|199
|+1 Lap
|1 Lap
|12
|23
|JUSTIN HALEYKaulig Racing
|31
|Chevrolet
|199
|+1 Lap
|4.792
|13
|24
|MICHAEL MCDOWELLFront Row Motorsports
|34
|Ford
|199
|+1 Lap
|4.841
|15
|25
|COLE CUSTERRick Ware Racing
|51
|Ford
|199
|+1 Lap
|16.497
|16
|26
|AJ ALLMENDINGERKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|199
|+1 Lap
|0.208
|12
|27
|JJ YELEYRick Ware Racing
|15
|Ford
|199
|+1 Lap
|0.254
|15
|28
|AUSTIN HILLBeard Motorsports
|62
|Chevrolet
|198
|+2 Laps
|1 Lap
|17
|29
|TODD GILLILANDFront Row Motorsports
|38
|Ford
|197
|+3 Laps
|1 Lap
|15
|30
|TYLER REDDICK23XI Racing
|45
|Toyota
|197
|+3 Laps
|6.653
|12
|31
|CHASE BRISCOEStewart-Haas Racing
|14
|Ford
|197
|+3 Laps
|6.951
|15
|32
|JOSH BILICKILive Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|196
|+4 Laps
|1 Lap
|16
|33
|ALEX BOWMANHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|134
|+66 Laps
|62 Laps
|14
|34
|JOSH BERRYLegacy Motor Club
|42
|Chevrolet
|50
|+150 Laps
|84 Laps
|5
|35
|WILLIAM BYRONHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|46
|+154 Laps
|4 Laps
|11
|36
|CHASE ELLIOTTHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|34
|+166 Laps
|12 Laps
|4
|37
|KYLE BUSCHRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|14
|+186 Laps
|20 Laps
|4
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