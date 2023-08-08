NASCAR Michigan: Pazartesi devam eden yarışın galibi Buescher

Yağmur nedeniyle yarıda kesilen ve Pazartesi günü devam ettirilen yarışın en hızlısı şampiyona lideri Martin Truex Jr idi, kendisi iki etap galibiyetine de imza attı.

Ancak son turlara doğru liderliği alan Buescher çok iyi bir savunmayla Truex'i arkasında tutmayı ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Buescher böylece arka arkaya ikinci galibiyetine ulaştı.

Üçüncü sıra son haftaların olaylı ismi Denny Hamlin'e giderken, ilk beşi Brad Keselowski ve Kyle Larson tamamladı.

Kyle Busch, Chase Elliott ve William Byron gibi isimlerin kaza yaparak tamamlayamadığı yarış tam dokuz kez caution nedeniyle kesintiye uğradı.

Tam 16 farklı lidere sahne olan yarışta 26 kez liderlik koltuğu el değiştirdi.