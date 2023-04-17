NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı

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İki pit stop stratejisinin ekmeğini alan Kyle Larson, bu sayede yarışın bitimine 30 tur kala Joey Logano'yu geçerek liderliğe yükseldi.

Liderliği aldıktan sonra bir daha arkasına bakmayan Larson, kendisinin bu yılki ikinci, Hendrick Motorsports'un ise dördüncü galibiyetine ulaştı.

Yarış boyunca dokuz farklı lider vardı ve on liderlik değişimi yaşandı. Yarış, ikisi etap sonu olmak üzere iki "caution" periyodu nedeniyle kesintiye uğradı.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan, 135 tur lider giden ve ilk etapta galibiyete ulaşan Ryan Preece, hız cezası nedeniyle yarışı 15. sırada tamamladı.

Diğer etap galibiyeti ise Kevin Harvick'e gitti.

Martin Truex Jr. ve Denny Hamlin bu yıl ilk defa ilk beşte kendilerine yer buldular, Chase Elliott ise Mart başında yaşadığı bacak sakatlığının ardından geri döndüğü yarışı onuncu sırada tamamladı.

NASCAR Martinsville sonuç tablosu