NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı
Kyle Larson, son etapta liderliği aldığı mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin 21. galibiyetine ulaştı.
İki pit stop stratejisinin ekmeğini alan Kyle Larson, bu sayede yarışın bitimine 30 tur kala Joey Logano'yu geçerek liderliğe yükseldi.
Liderliği aldıktan sonra bir daha arkasına bakmayan Larson, kendisinin bu yılki ikinci, Hendrick Motorsports'un ise dördüncü galibiyetine ulaştı.
Yarış boyunca dokuz farklı lider vardı ve on liderlik değişimi yaşandı. Yarış, ikisi etap sonu olmak üzere iki "caution" periyodu nedeniyle kesintiye uğradı.
Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan, 135 tur lider giden ve ilk etapta galibiyete ulaşan Ryan Preece, hız cezası nedeniyle yarışı 15. sırada tamamladı.
Diğer etap galibiyeti ise Kevin Harvick'e gitti.
Martin Truex Jr. ve Denny Hamlin bu yıl ilk defa ilk beşte kendilerine yer buldular, Chase Elliott ise Mart başında yaşadığı bacak sakatlığının ardından geri döndüğü yarışı onuncu sırada tamamladı.
NASCAR Martinsville sonuç tablosu
|Cla
|#
|Driver
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|Laps Led
|1
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|400
|2:50'34.961
|30
|2
|22
|Joey Logano
|Ford
|400
|2:50'39.103
|4.142
|4.142
|25
|3
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|400
|2:50'39.234
|4.273
|0.131
|4
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|400
|2:50'40.546
|5.585
|1.312
|36
|5
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|400
|2:50'41.242
|6.281
|0.696
|109
|6
|10
|Aric Almirola
|Ford
|400
|2:50'41.863
|6.902
|0.621
|7
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|400
|2:50'43.394
|8.433
|1.531
|8
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|400
|2:50'43.397
|8.436
|0.003
|9
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|400
|2:50'43.995
|9.034
|0.598
|10
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|400
|2:50'44.423
|9.462
|0.428
|11
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|400
|2:50'45.049
|10.088
|0.626
|12
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|400
|2:50'45.340
|10.379
|0.291
|13
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|400
|2:50'45.641
|10.680
|0.301
|31
|14
|17
|Chris Buescher
|Ford
|400
|2:50'45.922
|10.961
|0.281
|15
|41
|Ryan Preece
|Ford
|400
|2:50'46.388
|11.427
|0.466
|135
|16
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|400
|2:50'46.835
|11.874
|0.447
|17
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|400
|2:50'48.823
|13.862
|1.988
|7
|18
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|400
|2:50'49.561
|14.600
|0.738
|19
|34
|Michael McDowell
|Ford
|400
|2:50'49.626
|14.665
|0.065
|20
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|400
|2:50'49.771
|14.810
|0.145
|20
|21
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|400
|2:50'50.621
|15.660
|0.850
|22
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|400
|2:50'53.249
|18.288
|2.628
|23
|24
|William Byron
|Chevrolet
|400
|2:50'53.676
|18.715
|0.427
|24
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|400
|2:50'55.847
|20.886
|2.171
|7
|25
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|399
|2:50'38.210
|1 Lap
|1 Lap
|26
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|399
|2:50'47.247
|1 Lap
|9.037
|27
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|399
|2:50'54.100
|1 Lap
|6.853
|28
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|398
|2:50'35.378
|2 Laps
|1 Lap
|29
|21
|Harrison Burton
|Ford
|398
|2:50'36.590
|2 Laps
|1.212
|30
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|398
|2:50'37.288
|2 Laps
|0.698
|31
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|398
|2:50'54.476
|2 Laps
|17.188
|32
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|397
|2:50'36.038
|3 Laps
|1 Lap
|33
|2
|Austin Cindric
|Ford
|397
|2:50'37.628
|3 Laps
|1.590
|34
|51
|Zane Smith
|Ford
|395
|2:50'43.016
|5 Laps
|2 Laps
|35
|78
|Anthony Alfredo
|Chevrolet
|390
|2:50'42.491
|10 Laps
|5 Laps
|36
|15
|J.J. Yeley
|Ford
|337
|2:23'45.307
|63 Laps
|53 Laps
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