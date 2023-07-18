NASCAR Loudon: Truex Jr bu sezon üçüncü kez zirvede
2017 NASCAR şampiyonu Martin Truex Jr, New Hampshire'daki yarışı domine etmeyi ve bu sezon üçüncü kez galibiyete ulaşmayı başardı.
Yağmur nedeniyle bir gün ertelenen yarışa ikinci sıradan başlayan Truex, henüz ilk etaptan kontrolü eline aldı ve bir an olsun bırakmadı.
Neredeyse tüm yeniden startlarda yerini koruyan Truex, her iki etapta da galibiyete ulaşmasının ardından damalı bayrağı rahatça ilk sırada görmeyi başardı.
Bu sonuç, Truex'i şampiyona liderliğine taşıdı.
Yarış tam sekiz kez "caution" sebebiyle kesintiye uğradı. Son caution periyoduna sebep olan isimse kendini duvarda bulan ve yarışı 29. sırada tamamlayan Christopher Bell oldu.
Yarışta dokuz farklı lider ve 13 lider değişimi gördük, ancak Truex 301 turun 254'ünde liderliği elinde tutarak değişiklikleri kısa sürede bertaraf etti.
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