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NASCAR Loudon: Truex Jr bu sezon üçüncü kez zirvede

2017 NASCAR şampiyonu Martin Truex Jr, New Hampshire'daki yarışı domine etmeyi ve bu sezon üçüncü kez galibiyete ulaşmayı başardı.

Race winner Martin Truex Jr, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Yağmur nedeniyle bir gün ertelenen yarışa ikinci sıradan başlayan Truex, henüz ilk etaptan kontrolü eline aldı ve bir an olsun bırakmadı.

Neredeyse tüm yeniden startlarda yerini koruyan Truex, her iki etapta da galibiyete ulaşmasının ardından damalı bayrağı rahatça ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sonuç, Truex'i şampiyona liderliğine taşıdı.

Yarış tam sekiz kez "caution" sebebiyle kesintiye uğradı. Son caution periyoduna sebep olan isimse kendini duvarda bulan ve yarışı 29. sırada tamamlayan Christopher Bell oldu.

Yarışta dokuz farklı lider ve 13 lider değişimi gördük, ancak Truex 301 turun 254'ünde liderliği elinde tutarak değişiklikleri kısa sürede bertaraf etti.

 

     
Driver Info
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 United States M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 301 3:08'07.628 8 60
2 United States J. Logano Joey Logano Team Penske 22 Ford 301 +0.394 0.394 9 45
3 United States K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 301 +1.509 1.115 10 43
4 United States K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 301 +2.118 0.609 9 38
5 United States B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing 6 Ford 301 +2.623 0.505 9 35
6 United States T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing 45 Toyota 301 +4.541 1.918 10 41
7 United States D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 301 +4.792 0.251 9 40
8 United States D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 301 +5.747 0.955 10 29
9 United States A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 301 +6.244 0.497 9 28
10 United States C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 301 +6.607 0.363 9 27
11 United States E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 301 +7.127 0.520 9 26
12 United States C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 301 +7.202 0.075 9 25
13 United States M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 301 +7.883 0.681 10 25
14 United States A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 301 +8.471 0.588 10 27
15 United States C. Buescher Chris Buescher RFK Racing 17 Ford 301 +8.775 0.304 12 22
16 Mexico D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 301 +8.787 0.012 9 24
17 United States J. Haley Justin Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 301 +9.251 0.464 10 20
18 United States R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 301 +9.650 0.399 9 19
19 United States A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 301 +9.857 0.207 10 18
20 United States H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 301 +10.223 0.366 9 17
21 United States T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 301 +10.451 0.228 10 16
22 United States R. Blaney Ryan Blaney Team Penske 12 Ford 301 +10.868 0.417 10 28
23 United States R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 301 +11.138 0.270 10 14
24 United States W. Byron William Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 301 +11.379 0.241 10 22
25 United States A. Cindric Austin Cindric Team Penske 2 Ford 301 +11.574 0.195 10 12
26 United States T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 301 +12.472 0.898 10 11
27
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 301 +12.874 0.402 10 10
28 United States R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 300 +1 Lap 1 Lap 11 9
29 United States C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 299 +2 Laps 1 Lap 16 14
30 United States R. Newman Ryan Newman Rick Ware Racing 15 Ford 299 +2 Laps 5.408 10 7
31 United States B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 295 +6 Laps 4 Laps 9 6
32 United States N. Gragson Noah Gragson Legacy Motor Club 42 Chevrolet 268 +33 Laps 27 Laps 9 5 Kaza
33 United States C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 176 +125 Laps 92 Laps 9 4
34 United States A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 168 +133 Laps 8 Laps 6 10 Kaza
35 United States C. Custer Cole Custer Rick Ware Racing 51 Ford 130 +171 Laps 38 Laps 6 Kaza
36 United States K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 71 +230 Laps 59 Laps 5 1 Kaza
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