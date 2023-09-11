NASCAR Kansas II: Play-off'ların ikinci yarışında Reddick galip
23XI Racing güçlü formunu sürdürdü ve Tyler Reddick play-off'un ikinci yarışında farklı stratejiyle galibiyete uzandı.
Yarış boyunca birçok farklı stratejiyle karşılaştık: Joey Logano ve Kyle Busch gibi isimler iki lastik kullanırken, Tyler Reddick dört lastik kullananlardan biriydi.
Bu durum Reddick'in işine yaradı denebilir, nitekim kendisi Daniel Suarez'in yarış dışı kalması nedeniyle gerçekleşen caution periyodunun ardından Logano'yu geçerek liderliğe yükseldi.
Yarışın son turlarında Denny Hamlin'e savunma yapmak zorunda kalan Reddick, 0.327 saniye farkla zafere ulaştı ve play-off'un ikinci turuna katılmaya hak kazandı.
İlk beşi tamamlayan isimlerse Hamlin, Erik Jones, geçen haftanın galibi Kyle Larson ve Logano oldular. Busch ise yedincilikle yetindi.
Yarışın en büyük dramasına ise normal sezonun lideri Martin Truex Jr imza attı, yarışın ilk turlarında kaza yapan Truex, şimdiden play-off'tan elenme tehlikesiyle karşı karşıya!
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Üretici
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|268
|3:12'37.939
|10
|51
|2
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|268
|+0.327
|0.327
|11
|48
|3
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Chevrolet
|268
|+0.516
|0.189
|11
|39
|4
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|268
|+0.642
|0.126
|11
|43
|5
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|268
|+0.823
|0.181
|11
|35
|6
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|268
|+1.300
|0.477
|10
|41
|7
|K. Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|268
|+1.330
|0.030
|11
|30
|8
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|268
|+1.570
|0.240
|10
|38
|9
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|268
|+1.656
|0.086
|11
|41
|10
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|268
|+1.661
|0.005
|10
|27
|11
|K. Harvick Stewart-Haas Racing
|4
|Ford
|268
|+1.886
|0.225
|11
|34
|12
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|268
|+1.939
|0.053
|10
|35
|13
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|268
|+2.038
|0.099
|10
|31
|14
|
T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|268
|+2.043
|0.005
|10
|23
|15
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|268
|+2.253
|0.210
|12
|22
|16
|D. Suarez TrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|268
|+2.907
|0.654
|11
|21
|17
|A. Almirola Stewart-Haas Racing
|10
|Ford
|268
|+3.015
|0.108
|10
|20
|18
|R. Preece Stewart-Haas Racing
|41
|Ford
|268
|+3.139
|0.124
|11
|19
|19
|C. Briscoe Stewart-Haas Racing
|14
|Ford
|268
|+3.258
|0.119
|13
|18
|20
|
C. Hocevar Legacy Motor Club
|42
|Chevrolet
|268
|+3.953
|0.695
|10
|21
|J. Haley Kaulig Racing
|31
|Chevrolet
|268
|+4.446
|0.493
|10
|16
|22
|C. Lajoie Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|268
|+4.502
|0.056
|10
|15
|23
|R. StenhouseJr. JTG Daugherty Racing
|47
|Chevrolet
|268
|+5.903
|1.401
|12
|14
|24
|C. Custer Rick Ware Racing
|51
|Ford
|268
|+6.426
|0.523
|9
|25
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|38
|Ford
|267
|+1 Lap
|1 Lap
|11
|12
|26
|M. McDowell Front Row Motorsports
|34
|Ford
|267
|+1 Lap
|1.141
|11
|11
|27
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|267
|+1 Lap
|0.860
|11
|12
|28
|T. Dillon Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|267
|+1 Lap
|4.752
|11
|9
|29
|S. Creed Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|266
|+2 Laps
|1 Lap
|11
|30
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|266
|+2 Laps
|0.108
|12
|7
|31
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|266
|+2 Laps
|3.730
|11
|6
|32
|D. WallaceJr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|264
|+4 Laps
|2 Laps
|11
|14
|33
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|259
|+9 Laps
|5 Laps
|13
|4
|34
|J. Yeley Rick Ware Racing
|15
|Ford
|212
|+56 Laps
|47 Laps
|10
|DVP
|35
|H. Burton Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|175
|+93 Laps
|37 Laps
|11
|2
|DVP
|36
|M. TruexJr. Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|3
|+265 Laps
|172 Laps
|3
|1
|Kaza
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