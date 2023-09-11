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NASCAR Kansas II: Play-off'ların ikinci yarışında Reddick galip

23XI Racing güçlü formunu sürdürdü ve Tyler Reddick play-off'un ikinci yarışında farklı stratejiyle galibiyete uzandı.

Race winner Tyler Reddick, 23XI Racing, Toyota Camry

Yarış boyunca birçok farklı stratejiyle karşılaştık: Joey Logano ve Kyle Busch gibi isimler iki lastik kullanırken, Tyler Reddick dört lastik kullananlardan biriydi.

Bu durum Reddick'in işine yaradı denebilir, nitekim kendisi Daniel Suarez'in yarış dışı kalması nedeniyle gerçekleşen caution periyodunun ardından Logano'yu geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın son turlarında Denny Hamlin'e savunma yapmak zorunda kalan Reddick, 0.327 saniye farkla zafere ulaştı ve play-off'un ikinci turuna katılmaya hak kazandı.

İlk beşi tamamlayan isimlerse Hamlin, Erik Jones, geçen haftanın galibi Kyle Larson ve Logano oldular. Busch ise yedincilikle yetindi.

Yarışın en büyük dramasına ise normal sezonun lideri Martin Truex Jr imza attı, yarışın ilk turlarında kaza yapan Truex, şimdiden play-off'tan elenme tehlikesiyle karşı karşıya!

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Pitler Puan Yarış dışı
1 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 268 3:12'37.939 10 51
2 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 268 +0.327 0.327 11 48
3 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 268 +0.516 0.189 11 39
4 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 268 +0.642 0.126 11 43
5 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 268 +0.823 0.181 11 35
6 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 268 +1.300 0.477 10 41
7 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 268 +1.330 0.030 11 30
8 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 268 +1.570 0.240 10 38
9 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 268 +1.656 0.086 11 41
10 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 268 +1.661 0.005 10 27
11 United States K. Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 268 +1.886 0.225 11 34
12 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 268 +1.939 0.053 10 35
13 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 268 +2.038 0.099 10 31
14
T. Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 268 +2.043 0.005 10 23
15 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 268 +2.253 0.210 12 22
16 Mexico D. Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 268 +2.907 0.654 11 21
17 United States A. Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 268 +3.015 0.108 10 20
18 United States R. Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 268 +3.139 0.124 11 19
19 United States C. Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 268 +3.258 0.119 13 18
20
C. Hocevar Legacy Motor Club
42 Chevrolet 268 +3.953 0.695 10
21 United States J. Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 268 +4.446 0.493 10 16
22 United States C. Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 268 +4.502 0.056 10 15
23 United States R. StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 268 +5.903 1.401 12 14
24 United States C. Custer Rick Ware Racing 51 Ford 268 +6.426 0.523 9
25 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 267 +1 Lap 1 Lap 11 12
26 United States M. McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 267 +1 Lap 1.141 11 11
27 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 267 +1 Lap 0.860 11 12
28 United States T. Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 267 +1 Lap 4.752 11 9
29 United States S. Creed Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 266 +2 Laps 1 Lap 11
30 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 266 +2 Laps 0.108 12 7
31 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 266 +2 Laps 3.730 11 6
32 United States D. WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 264 +4 Laps 2 Laps 11 14
33 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 259 +9 Laps 5 Laps 13 4
34 United States J. Yeley Rick Ware Racing 15 Ford 212 +56 Laps 47 Laps 10 DVP
35 United States H. Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 175 +93 Laps 37 Laps 11 2 DVP
36 United States M. TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 3 +265 Laps 172 Laps 3 1 Kaza
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NASCAR Southern 500: Play-off'ların ilk yarışında Larson galip

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