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NASCAR Kansas: Denny Hamlin son turda liderliği alarak kazandı

Denny Hamlin, dramatik bir son turun ardından Kansas'taki mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Race winner Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Tam 12 farklı lidere ve 37 liderlik değişimine sahne olan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Denny Hamlin oldu.

Son turda liderlik mücadelesi verdiği Kyle Larson'ı duvara sıkıştıran ve rakibinin büyük bir arkadan kayma yaşamasına sebep olan Hamlin, bu sayede liderliği almayı ve 34 tur lider gittiği mücadeleden zaferle ayrılmayı başardı.

Larson ikinciliği korurken, podyumu William Byron tamamladı.

Beşinci olarak bir yarışı daha ilk 10'da bitiren Ross Chastain, şampiyona liderliğini sağlamlaştırdı. Chastain, yarışın ardından Noah Gragson ile tartıştı ve rakibini yumruklayarak bir diğer tartışmanın merkezinde yer aldı.

Yarış toplam 11 kez "caution" sebebiyle kesintiye uğradı.

Etap zaferleri ise ilk etapta Hamlin'e, ikinci etapta Joey Logano'ya gitti.

 

NASCAR Kansas - Yarış sonuçları

Sıra No Sürücü Üretici Tur Fark Lider gidilen tur
1 11 United States Denny Hamlin Toyota 267   34
2 5 United States Kyle Larson Chevrolet 267 1.307 85
3 24 United States William Byron Chevrolet 267 4.301 10
4 23 United States Bubba Wallace Toyota 267 4.677 9
5 1 United States Ross Chastain Chevrolet 267 5.473 3
6 22 United States Joey Logano Ford 267 5.988 8
7 9 United States Chase Elliott Chevrolet 267 6.426 5
8 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 267 7.444 79
9 45 United States Tyler Reddick Toyota 267 8.132 23
10 3 United States Austin Dillon Chevrolet 267 9.692  
11 4 United States Kevin Harvick Ford 267 11.618  
12 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 267 13.105  
13 10 United States Aric Almirola Ford 267 13.329  
14 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 267 15.882  
15 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 267 20.075  
16 12 United States Ryan Blaney Ford 267 22.442  
17 17 United States Chris Buescher Ford 267 22.905  
18 31 United States Justin Haley Chevrolet 267 27.861  
19 6 United States Brad Keselowski Ford 267 28.601  
20 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 267 29.626 7
21 43 United States Erik Jones Chevrolet 267 30.387  
22 77 United States Ty Dillon Chevrolet 267 30.615  
23 51 United States J.J. Yeley Ford 266 1 Lap  
24 38 United States Todd Gilliland Ford 266 1 Lap  
25 48 Josh Berry Chevrolet 266 1 Lap  
26 34 United States Michael McDowell Ford 266 1 Lap 1
27 41 United States Ryan Preece Ford 266 1 Lap  
28 15 United States Brennan Poole Ford 264 3 Laps  
29 42 United States Noah Gragson Chevrolet 262 5 Laps  
30 21 United States Harrison Burton Ford 261 6 Laps  
31 2 United States Austin Cindric Ford 260 7 Laps  
32 14 United States Chase Briscoe Ford 260 7 Laps  
33 78 United States Josh Bilicki Chevrolet 260 7 Laps  
34 54 Ty Gibbs Toyota 176 91 Laps  
35 8 United States Kyle Busch Chevrolet 162 105 Laps  
36 20 United States Christopher Bell Toyota 157 110 Laps 3
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