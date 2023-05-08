NASCAR Kansas: Denny Hamlin son turda liderliği alarak kazandı
Denny Hamlin, dramatik bir son turun ardından Kansas'taki mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Tam 12 farklı lidere ve 37 liderlik değişimine sahne olan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Denny Hamlin oldu.
Son turda liderlik mücadelesi verdiği Kyle Larson'ı duvara sıkıştıran ve rakibinin büyük bir arkadan kayma yaşamasına sebep olan Hamlin, bu sayede liderliği almayı ve 34 tur lider gittiği mücadeleden zaferle ayrılmayı başardı.
Larson ikinciliği korurken, podyumu William Byron tamamladı.
Beşinci olarak bir yarışı daha ilk 10'da bitiren Ross Chastain, şampiyona liderliğini sağlamlaştırdı. Chastain, yarışın ardından Noah Gragson ile tartıştı ve rakibini yumruklayarak bir diğer tartışmanın merkezinde yer aldı.
Yarış toplam 11 kez "caution" sebebiyle kesintiye uğradı.
Etap zaferleri ise ilk etapta Hamlin'e, ikinci etapta Joey Logano'ya gitti.
NASCAR Kansas - Yarış sonuçları
|Sıra
|No
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Fark
|Lider gidilen tur
|1
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|267
|34
|2
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|267
|1.307
|85
|3
|24
|William Byron
|Chevrolet
|267
|4.301
|10
|4
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|267
|4.677
|9
|5
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|267
|5.473
|3
|6
|22
|Joey Logano
|Ford
|267
|5.988
|8
|7
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|267
|6.426
|5
|8
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|267
|7.444
|79
|9
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|267
|8.132
|23
|10
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|267
|9.692
|11
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|267
|11.618
|12
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|267
|13.105
|13
|10
|Aric Almirola
|Ford
|267
|13.329
|14
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|267
|15.882
|15
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|267
|20.075
|16
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|267
|22.442
|17
|17
|Chris Buescher
|Ford
|267
|22.905
|18
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|267
|27.861
|19
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|267
|28.601
|20
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|267
|29.626
|7
|21
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|267
|30.387
|22
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|267
|30.615
|23
|51
|J.J. Yeley
|Ford
|266
|1 Lap
|24
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|266
|1 Lap
|25
|48
|Josh Berry
|Chevrolet
|266
|1 Lap
|26
|34
|Michael McDowell
|Ford
|266
|1 Lap
|1
|27
|41
|Ryan Preece
|Ford
|266
|1 Lap
|28
|15
|Brennan Poole
|Ford
|264
|3 Laps
|29
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|262
|5 Laps
|30
|21
|Harrison Burton
|Ford
|261
|6 Laps
|31
|2
|Austin Cindric
|Ford
|260
|7 Laps
|32
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|260
|7 Laps
|33
|78
|Josh Bilicki
|Chevrolet
|260
|7 Laps
|34
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|176
|91 Laps
|35
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|162
|105 Laps
|36
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|157
|110 Laps
|3
Son Haberler
Vasseur: "İki araç birbirinden farklı davranıyor"
Vasseur: "İki araç birbirinden farklı davranıyor" Vasseur: "İki araç birbirinden farklı davranıyor"
Rossi eleştirilerine devam ediyor: "Alpine'in sonuçları düzelmezse gerekeni yapacağım!"
Rossi eleştirilerine devam ediyor: "Alpine'in sonuçları düzelmezse gerekeni yapacağım!" Rossi eleştirilerine devam ediyor: "Alpine'in sonuçları düzelmezse gerekeni yapacağım!"
Tsunoda: "Puan alamasak da performansımdan memnunum"
Tsunoda: "Puan alamasak da performansımdan memnunum" Tsunoda: "Puan alamasak da performansımdan memnunum"
Norris: "Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik"
Norris: "Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik" Norris: "Bu hafta sonu yeterince hızlı değildik"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.