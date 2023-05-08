NASCAR Kansas: Denny Hamlin son turda liderliği alarak kazandı

Tam 12 farklı lidere ve 37 liderlik değişimine sahne olan yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Denny Hamlin oldu.

Son turda liderlik mücadelesi verdiği Kyle Larson'ı duvara sıkıştıran ve rakibinin büyük bir arkadan kayma yaşamasına sebep olan Hamlin, bu sayede liderliği almayı ve 34 tur lider gittiği mücadeleden zaferle ayrılmayı başardı.

Larson ikinciliği korurken, podyumu William Byron tamamladı.

Beşinci olarak bir yarışı daha ilk 10'da bitiren Ross Chastain, şampiyona liderliğini sağlamlaştırdı. Chastain, yarışın ardından Noah Gragson ile tartıştı ve rakibini yumruklayarak bir diğer tartışmanın merkezinde yer aldı.

Yarış toplam 11 kez "caution" sebebiyle kesintiye uğradı.

Etap zaferleri ise ilk etapta Hamlin'e, ikinci etapta Joey Logano'ya gitti.

NASCAR Kansas - Yarış sonuçları