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NASCAR Gateway: Beş saat süren yarışın galibi Busch!

Kırmızı bayraklarla ve kazalarla dolu NASCAR mücadelesi, tam beş saatin ardından Kyle Busch'un bu sezonki üçüncü zaferiyle son buldu.

Kyle Busch, Richard Childress Racing, 3CHI Chevrolet Camaro

Busch held on in restart after restart, earning his 63rd career NASCAR Cup Series victory.

Birçok kez yeniden başlatılan yarışın son startında liderliğini koruyan Busch, böylece kariyerinin 63. zaferine ulaşmayı başardı.

İkincilik Denny Hamlin'e, üçüncülük Joey Logano'ya giderken, Kyle Larson dördüncü, Martin Truex Jr. beşinci sıralarda yer aldılar.

Yerel saatle 16.00'da başlayan yarış ancak 21.00 civarı sona erebildi, nitekim civar bölgelerdeki yıldırımlar nedeniyle yarış beş tur sonra ilk kez duraklatıldı!

Yarış sonrasında iki kez daha kırmızı bayrakla durduruldu: ilki pistte yağ sızması nedeniyle, ikincisiyse bariyer tamiratı nedeniyle.

Yarışta sadece beş farklı lider ve toplam on lider değişimi gördük.

Kırmızı bayraklar dışında toplam 9 caution periyodu ve iki etap arası nedeniyle yarış sekteye uğradı.

En çok lider giden isim 121 turla Busch oldu.

 

NASCAR Gateway - Yarış sonuçları

Sıra No Sürücü Üretici Tur Fark Lider gidilen tur
1 8 United States Kyle Busch Chevrolet 243   121
2 11 United States Denny Hamlin Toyota 243 0.517  
3 22 United States Joey Logano Ford 243 1.161  
4 5 United States Kyle Larson Chevrolet 243 1.357 5
5 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 243 1.490  
6 12 United States Ryan Blaney Ford 243 1.688 83
7 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 243 1.811  
8 24 United States William Byron Chevrolet 243 1.910 30
9 34 United States Michael McDowell Ford 243 2.242  
10 4 United States Kevin Harvick Ford 243 2.483  
11 20 United States Christopher Bell Toyota 243 2.589  
12 17 United States Chris Buescher Ford 243 2.622  
13 2 United States Austin Cindric Ford 243 2.811  
14 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 243 2.934  
15 38 United States Todd Gilliland Ford 243 3.067  
16 31 United States Justin Haley Chevrolet 243 3.208  
17 41 United States Ryan Preece Ford 243 3.235  
18 43 United States Erik Jones Chevrolet 243 3.427  
19 10 United States Aric Almirola Ford 243 3.463  
20 54 Ty Gibbs Toyota 243 3.686  
21 9 United States Corey Lajoie Chevrolet 243 3.729  
22 1 United States Ross Chastain Chevrolet 243 3.964  
23 21 United States Harrison Burton Ford 243 3.978  
24 51 United States J.J. Yeley Ford 243 4.247  
25 77 United States Ty Dillon Chevrolet 243 4.255  
26 48 United States Alex Bowman Chevrolet 243 4.400  
27 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 243 4.637  
28 6 United States Brad Keselowski Ford 243 4.916  
29 15 United States Gray Gaulding Ford 242 1 Lap  
30 23 United States Bubba Wallace Toyota 236 7 Laps  
31 3 United States Austin Dillon Chevrolet 223 20 Laps  
32 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 219 24 Laps  
33 42 United States Noah Gragson Chevrolet 197 46 Laps  
34 14 United States Chase Briscoe Ford 193 50 Laps  
35 45 United States Tyler Reddick Toyota 174 69 Laps 4
36 7 Carson Hocevar Chevrolet 91 152 Laps  
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NASCAR Charlotte yarışı yağmur nedeniyle ertelendi

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