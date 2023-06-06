NASCAR Gateway: Beş saat süren yarışın galibi Busch!

Busch held on in restart after restart, earning his 63rd career NASCAR Cup Series victory.

Birçok kez yeniden başlatılan yarışın son startında liderliğini koruyan Busch, böylece kariyerinin 63. zaferine ulaşmayı başardı.

İkincilik Denny Hamlin'e, üçüncülük Joey Logano'ya giderken, Kyle Larson dördüncü, Martin Truex Jr. beşinci sıralarda yer aldılar.

Yerel saatle 16.00'da başlayan yarış ancak 21.00 civarı sona erebildi, nitekim civar bölgelerdeki yıldırımlar nedeniyle yarış beş tur sonra ilk kez duraklatıldı!

Yarış sonrasında iki kez daha kırmızı bayrakla durduruldu: ilki pistte yağ sızması nedeniyle, ikincisiyse bariyer tamiratı nedeniyle.

Yarışta sadece beş farklı lider ve toplam on lider değişimi gördük.

Kırmızı bayraklar dışında toplam 9 caution periyodu ve iki etap arası nedeniyle yarış sekteye uğradı.

En çok lider giden isim 121 turla Busch oldu.

NASCAR Gateway - Yarış sonuçları