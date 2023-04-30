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NASCAR Dover mücadelesi fırtına nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi!

NASCAR yönetimi, sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Pazar günkü NASCAR yarışını Pazartesi gününe erteledi.

Jim Utter
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NASCAR Dover mücadelesi fırtına nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi!

Sabah saatlerinde başlayan yağmurun gün boyu devam etmesini öngören NASCAR yönetimi, bu nedenle kısa süre önce yarışın iptal edildiğini ve Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu. 

Cumartesi günü sıralama turlarının da yağmur nedeniyle iptal edilmesi nedeniyle Kyle Busch, geçen hafta Talladega'da son tur elde ettiği galibiyet sayesinde pole pozisyonuna oturdu -nitekim böyle durumlarda NASCAR sıralamaları son yarıştaki performans dengesine göre belirlemekte!

NASCAR'ın performans dengesine göre belirlenen sıralamada Christopher Bell ikinci, Ryan Blaney üçüncü, Brad Keselowski dördüncü, Chris Buescher beşinci sırayı aldı.

İlk 10'u Chase Briscoe, Tyler Reddick, William Byron, Ricky Stenhouse Jr. ve Chase Elliott tamamlamakta.

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NASCAR Talladega: Busch son tur kaosundan faydalanarak kazandı
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