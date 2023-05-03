Önceki / NASCAR Dover mücadelesi fırtına nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi!
NASCAR Cup / Kansas Sonuçlar

NASCAR Dover: Martin Truex Jr. uzun süre sonra podyumun zirvesine döndü!

Yağmur nedeniyle bir gün ertelenen yarışta galibiyet, 54 yarıştır zafere hasret kalan 2017 NASCAR şampiyonu Martin Truex Jr.'a gitti.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Race winner Martin Truex, Jr, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Son turlarda Ross Chastain'i savunmak zorunda kalan Truex, damalı bayrağı yarım saniye farkla lider görmeyi ve 2021 sezonundan bu yana devam eden zafer hasretini dindirmeyi başardı.

Bu zafer Truex için birçok açıdan anlamlıydı, en önemlisi ise aynı hafta sonu kardeşi Ryan Truex'in alt seri NASCAR Xfinity'deki ilk galibiyetine ulaşmasıydı!

400 turluk yarışın 68 turunu lider götüren Truex, kariyerinin 32. galibiyetine ulaştı. İkinci sıradaki Chastain 98 tur lider giderken, en çok lider giden isim 193 turla dördüncü sıradaki William Byron oldu. Podyumu tamamlayan Ryan Blaney yarış boyunca liderliğe hiç yükselemedi.

Etap zaferleri ise Byron ve Chastain'e gitti.

Sekiz farklı lidere ve 19 kez liderlik değişimine şahit olduğumuz mücadele, yedi kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı.

 

NASCAR Dover yarış sonuçları

Cla # Driver Manufacturer Laps Time Gap Interval Laps Led
1 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 400 3:27'46.670     68
2 1 United States Ross Chastain Chevrolet 400 3:27'47.175 0.505 0.505 98
3 12 United States Ryan Blaney Ford 400 3:27'48.013 1.343 0.838  
4 24 United States William Byron Chevrolet 400 3:27'48.391 1.721 0.378 193
5 11 United States Denny Hamlin Toyota 400 3:27'48.852 2.182 0.461 4
6 20 United States Christopher Bell Toyota 400 3:27'49.690 3.020 0.838 1
7 45 United States Tyler Reddick Toyota 400 3:27'49.871 3.201 0.181  
8 6 United States Brad Keselowski Ford 400 3:27'50.467 3.797 0.596 8
9 17 United States Chris Buescher Ford 400 3:27'50.843 4.173 0.376  
10 48 Josh Berry Chevrolet 400 3:27'54.117 7.447 3.274 3
11 9 United States Chase Elliott Chevrolet 400 3:27'54.380 7.710 0.263  
12 23 United States Bubba Wallace Toyota 400 3:28'00.159 13.489 5.779  
13 54 Ty Gibbs Toyota 399 3:27'50.156 1 Lap 1 Lap  
14 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 399 3:27'54.657 1 Lap 4.501  
15 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 399 3:27'54.973 1 Lap 0.316  
16 43 United States Erik Jones Chevrolet 399 3:27'55.254 1 Lap 0.281  
17 41 United States Ryan Preece Ford 399 3:27'56.320 1 Lap 1.066  
18 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 399 3:27'57.355 1 Lap 1.035  
19 4 United States Kevin Harvick Ford 399 3:28'00.823 1 Lap 3.468  
20 21 United States Harrison Burton Ford 398 3:27'59.454 2 Laps 1 Lap  
21 8 United States Kyle Busch Chevrolet 397 3:27'52.568 3 Laps 1 Lap 25
22 34 United States Michael McDowell Ford 397 3:27'53.611 3 Laps 1.043  
23 31 United States Justin Haley Chevrolet 397 3:27'56.091 3 Laps 2.480  
24 10 United States Aric Almirola Ford 397 3:27'58.297 3 Laps 2.206  
25 38 United States Todd Gilliland Ford 396 3:27'53.944 4 Laps 1 Lap  
26 2 United States Austin Cindric Ford 396 3:27'54.017 4 Laps 0.073  
27 3 United States Austin Dillon Chevrolet 395 3:28'01.305 5 Laps 1 Lap  
28 51 United States J.J. Yeley Ford 393 3:28'00.358 7 Laps 2 Laps  
29 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 381 3:28'01.638 19 Laps 12 Laps  
30 14 United States Chase Briscoe Ford 378 3:28'05.685 22 Laps 3 Laps  
31 22 United States Joey Logano Ford 375 3:15'29.739 25 Laps 3 Laps  
32 5 United States Kyle Larson Chevrolet 359 3:28'03.767 41 Laps 16 Laps  
33 15 United States Brennan Poole Ford 79 49'20.235 321 Laps 280 Laps  
34 42 United States Noah Gragson Chevrolet 43 35'18.231 357 Laps 36 Laps  
35 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 35 29'20.209 365 Laps 8 Laps  
36 77 United States Ty Dillon Chevrolet 34 24'46.454 366 Laps 1 Lap  
paylaşım
yorumlar

NASCAR Dover mücadelesi fırtına nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi!
Nick DeGroot Daha fazlası
Nick DeGroot
NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı

NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı

NASCAR Cup
Martinsville

NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı NASCAR Martinsville: Larson son turlarda Logano'yu geçerek galibiyete uzandı

NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı!

NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı!

NASCAR Cup

NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı! NASCAR sürücüsü Cody Ware saldırı suçundan tutuklandı!

NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda

NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda

NASCAR Cup
Bristol

NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda NASCAR Bristol Dirt Race: Bell stratejiyle kazandı, Reddick yine podyumda

Son Haberler

FIA, Miami'deki son iki DRS bölgesinde değişikliğe gitti!

FIA, Miami'deki son iki DRS bölgesinde değişikliğe gitti!

F1 Formula 1
Miami GP

FIA, Miami'deki son iki DRS bölgesinde değişikliğe gitti! FIA, Miami'deki son iki DRS bölgesinde değişikliğe gitti!

F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi

F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi F1'deki en iyilerin arkasındaki taban gelişim mücadelesi

Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor

Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor

F1 Formula 1

Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor

BOM Karting, yeni sezona Körfez Pisti’nde "merhaba" dedi

BOM Karting, yeni sezona Körfez Pisti’nde "merhaba" dedi

TKŞ Karting

BOM Karting, yeni sezona Körfez Pisti’nde "merhaba" dedi BOM Karting, yeni sezona Körfez Pisti’nde "merhaba" dedi

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.