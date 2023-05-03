NASCAR Dover: Martin Truex Jr. uzun süre sonra podyumun zirvesine döndü!

Son turlarda Ross Chastain'i savunmak zorunda kalan Truex, damalı bayrağı yarım saniye farkla lider görmeyi ve 2021 sezonundan bu yana devam eden zafer hasretini dindirmeyi başardı.

Bu zafer Truex için birçok açıdan anlamlıydı, en önemlisi ise aynı hafta sonu kardeşi Ryan Truex'in alt seri NASCAR Xfinity'deki ilk galibiyetine ulaşmasıydı!

400 turluk yarışın 68 turunu lider götüren Truex, kariyerinin 32. galibiyetine ulaştı. İkinci sıradaki Chastain 98 tur lider giderken, en çok lider giden isim 193 turla dördüncü sıradaki William Byron oldu. Podyumu tamamlayan Ryan Blaney yarış boyunca liderliğe hiç yükselemedi.

Etap zaferleri ise Byron ve Chastain'e gitti.

Sekiz farklı lidere ve 19 kez liderlik değişimine şahit olduğumuz mücadele, yedi kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı.

NASCAR Dover yarış sonuçları