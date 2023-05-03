NASCAR Dover: Martin Truex Jr. uzun süre sonra podyumun zirvesine döndü!
Yağmur nedeniyle bir gün ertelenen yarışta galibiyet, 54 yarıştır zafere hasret kalan 2017 NASCAR şampiyonu Martin Truex Jr.'a gitti.
Son turlarda Ross Chastain'i savunmak zorunda kalan Truex, damalı bayrağı yarım saniye farkla lider görmeyi ve 2021 sezonundan bu yana devam eden zafer hasretini dindirmeyi başardı.
Bu zafer Truex için birçok açıdan anlamlıydı, en önemlisi ise aynı hafta sonu kardeşi Ryan Truex'in alt seri NASCAR Xfinity'deki ilk galibiyetine ulaşmasıydı!
400 turluk yarışın 68 turunu lider götüren Truex, kariyerinin 32. galibiyetine ulaştı. İkinci sıradaki Chastain 98 tur lider giderken, en çok lider giden isim 193 turla dördüncü sıradaki William Byron oldu. Podyumu tamamlayan Ryan Blaney yarış boyunca liderliğe hiç yükselemedi.
Etap zaferleri ise Byron ve Chastain'e gitti.
Sekiz farklı lidere ve 19 kez liderlik değişimine şahit olduğumuz mücadele, yedi kez "caution" nedeniyle kesintiye uğradı.
NASCAR Dover yarış sonuçları
|Cla
|#
|Driver
|Manufacturer
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|Laps Led
|1
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|400
|3:27'46.670
|68
|2
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|400
|3:27'47.175
|0.505
|0.505
|98
|3
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|400
|3:27'48.013
|1.343
|0.838
|4
|24
|William Byron
|Chevrolet
|400
|3:27'48.391
|1.721
|0.378
|193
|5
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|400
|3:27'48.852
|2.182
|0.461
|4
|6
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|400
|3:27'49.690
|3.020
|0.838
|1
|7
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|400
|3:27'49.871
|3.201
|0.181
|8
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|400
|3:27'50.467
|3.797
|0.596
|8
|9
|17
|Chris Buescher
|Ford
|400
|3:27'50.843
|4.173
|0.376
|10
|48
|Josh Berry
|Chevrolet
|400
|3:27'54.117
|7.447
|3.274
|3
|11
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|400
|3:27'54.380
|7.710
|0.263
|12
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|400
|3:28'00.159
|13.489
|5.779
|13
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|399
|3:27'50.156
|1 Lap
|1 Lap
|14
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|399
|3:27'54.657
|1 Lap
|4.501
|15
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|399
|3:27'54.973
|1 Lap
|0.316
|16
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|399
|3:27'55.254
|1 Lap
|0.281
|17
|41
|Ryan Preece
|Ford
|399
|3:27'56.320
|1 Lap
|1.066
|18
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|399
|3:27'57.355
|1 Lap
|1.035
|19
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|399
|3:28'00.823
|1 Lap
|3.468
|20
|21
|Harrison Burton
|Ford
|398
|3:27'59.454
|2 Laps
|1 Lap
|21
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|397
|3:27'52.568
|3 Laps
|1 Lap
|25
|22
|34
|Michael McDowell
|Ford
|397
|3:27'53.611
|3 Laps
|1.043
|23
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|397
|3:27'56.091
|3 Laps
|2.480
|24
|10
|Aric Almirola
|Ford
|397
|3:27'58.297
|3 Laps
|2.206
|25
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|396
|3:27'53.944
|4 Laps
|1 Lap
|26
|2
|Austin Cindric
|Ford
|396
|3:27'54.017
|4 Laps
|0.073
|27
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|395
|3:28'01.305
|5 Laps
|1 Lap
|28
|51
|J.J. Yeley
|Ford
|393
|3:28'00.358
|7 Laps
|2 Laps
|29
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|381
|3:28'01.638
|19 Laps
|12 Laps
|30
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|378
|3:28'05.685
|22 Laps
|3 Laps
|31
|22
|Joey Logano
|Ford
|375
|3:15'29.739
|25 Laps
|3 Laps
|32
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|359
|3:28'03.767
|41 Laps
|16 Laps
|33
|15
|Brennan Poole
|Ford
|79
|49'20.235
|321 Laps
|280 Laps
|34
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|43
|35'18.231
|357 Laps
|36 Laps
|35
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|35
|29'20.209
|365 Laps
|8 Laps
|36
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|34
|24'46.454
|366 Laps
|1 Lap
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