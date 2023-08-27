Prime'a abone ol
Önceki / NASCAR Watkins Glen: Byron bu sezonki beşinci galibiyetini aldı
NASCAR Cup / Daytona II Sonuçlar

NASCAR Daytona II: Normal sezonun son yarışını Buescher kazandı

Normal sezonun son yarışında galibiyet Chris Buescher'e gitti; bu, Chase Elliott'ın play-off'u kaçırması anlamına geliyor.

Race winner Chris Buescher, RFK Racing, Ford Mustang

Takım arkadaşı Keselowski'nin de yardımıyla son turlara doğru Kevin Harvick'in önüne geçerek liderliğe yükselen Buescher, takım arkadaşının 0.098 saniye önünde zafere ulaştı.

İkinci sırada Keselowski yer aldı, böylece RFK Racing dokuz yıl sonra ilk kez duble yapmayı başardı.

Üçüncü sıra Aric Almirola'ya giderken, Chase Elliott dördüncü oldu ve kendisine yetecek koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle kariyerinde ilk kez play-off'u kaçıracak.

Son şampiyon Joey Logano beşinci sırada yer alırken, ilk onu Alex Bowman, Kyle Busch, Williams Byron, Kevin Harvick ve Corey LaJoie tamamladı.

Bubba Wallace ise 12. sırayı almayı ve son play-off biletini kapmayı başardı.

 

       
Sürücü bilgisi
   
Sıra Sürücü # Üretici Tur Zaman Ara Pitler Puan Yarış dışı
1 United States C. Buescher Chris Buescher RFK Racing 17 Ford 163 2:36'22.364 8 40
2 United States B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing 6 Ford 163 +0.098 0.098 7 45
3 United States A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing 10 Ford 163 +0.178 0.080 7 34
4 United States C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 163 +0.206 0.028 7 37
5 United States J. Logano Joey Logano Team Penske 22 Ford 163 +0.254 0.048 7 39
6 United States A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 163 +0.269 0.015 7 38
7 United States K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 163 +0.306 0.037 8 39
8 United States W. Byron William Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 163 +0.352 0.046 7 35
9 United States K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing 4 Ford 163 +0.380 0.028 9 36
10 United States C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports 7 Chevrolet 163 +0.452 0.072 8 27
11 United States T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports 77 Chevrolet 163 +0.469 0.017 9 26
12 United States D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing 23 Toyota 163 +0.511 0.042 7 30
13 United States M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports 34 Ford 163 +0.546 0.035 8 24
14 United States A. Hill Austin Hill Beard Motorsports 62 Chevrolet 163 +0.582 0.036 9
15
C. Smith Chandler Smith Kaulig Racing
13 Chevrolet 163 +0.639 0.057 7
16 United States C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 163 +0.692 0.053 9 30
17 United States R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 163 +0.725 0.033 7 22
18 United States E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club 43 Chevrolet 163 +0.766 0.041 8 19
19 United States J. Yeley J.J. Yeley Rick Ware Racing 51 Ford 163 +0.860 0.094 10
20 Mexico D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing 99 Chevrolet 163 +0.915 0.055 8 26
21 United States J. Haley Justin Haley Kaulig Racing 31 Chevrolet 163 +1.013 0.098 7 16
22 J. Berry Josh Berry Legacy Motor Club 42 Chevrolet 163 +1.069 0.056 7
23 United States B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports 78 Chevrolet 163 +1.497 0.428 8 14
24 United States M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing 19 Toyota 163 +3.013 1.516 8 23
25 United States T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing 45 Toyota 163 +7.762 4.749 10 17
26 United States D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 162 +1 Lap 1 Lap 11 14
27 United States K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 161 +2 Laps 1 Lap 9 10
28 United States H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing 21 Ford 160 +3 Laps 1 Lap 9 9
29 United States A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 160 +3 Laps 1.091 9 8
30 United States C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing 14 Ford 156 +7 Laps 4 Laps 7 9 Kaza
31 United States R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing 41 Ford 155 +8 Laps 1 Lap 6 6 Kaza
32 United States T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports 38 Ford 131 +32 Laps 24 Laps 7 5 Overheating
33 United States A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 102 +61 Laps 29 Laps 6 7 Kaza
34 United States R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing 47 Chevrolet 96 +67 Laps 6 Laps 8 3 Kaza
35
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
54 Toyota 94 +69 Laps 2 Laps 4 9 Kaza
36 United States R. Blaney Ryan Blaney Team Penske 12 Ford 94 +69 Laps 0.083 4 1 Kaza
37 United States A. Cindric Austin Cindric Team Penske 2 Ford 94 +69 Laps 1.087 6 5 Kaza
38 United States R. Herbst Riley Herbst Front Row Motorsports 36 Ford 94 +69 Laps 1'46.186 6 Kaza
39 United States B. Poole Brennan Poole Rick Ware Racing 15 Ford 93 +70 Laps 1 Lap 5 Kaza
Tüm sonuçları görüntüle
 
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

NASCAR Watkins Glen: Byron bu sezonki beşinci galibiyetini aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Indy IndyCar
Gateway

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum" Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol