NASCAR Daytona II: Normal sezonun son yarışını Buescher kazandı
Normal sezonun son yarışında galibiyet Chris Buescher'e gitti; bu, Chase Elliott'ın play-off'u kaçırması anlamına geliyor.
Takım arkadaşı Keselowski'nin de yardımıyla son turlara doğru Kevin Harvick'in önüne geçerek liderliğe yükselen Buescher, takım arkadaşının 0.098 saniye önünde zafere ulaştı.
İkinci sırada Keselowski yer aldı, böylece RFK Racing dokuz yıl sonra ilk kez duble yapmayı başardı.
Üçüncü sıra Aric Almirola'ya giderken, Chase Elliott dördüncü oldu ve kendisine yetecek koşulların gerçekleşmemesi nedeniyle kariyerinde ilk kez play-off'u kaçıracak.
Son şampiyon Joey Logano beşinci sırada yer alırken, ilk onu Alex Bowman, Kyle Busch, Williams Byron, Kevin Harvick ve Corey LaJoie tamamladı.
Bubba Wallace ise 12. sırayı almayı ve son play-off biletini kapmayı başardı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Üretici
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|1
|C. Buescher Chris Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|163
|2:36'22.364
|8
|40
|2
|B. Keselowski Brad Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|163
|+0.098
|0.098
|7
|45
|3
|A. Almirola Aric Almirola Stewart-Haas Racing
|10
|Ford
|163
|+0.178
|0.080
|7
|34
|4
|C. Elliott Chase Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|163
|+0.206
|0.028
|7
|37
|5
|J. Logano Joey Logano Team Penske
|22
|Ford
|163
|+0.254
|0.048
|7
|39
|6
|A. Bowman Alex Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|163
|+0.269
|0.015
|7
|38
|7
|K. Busch Kyle Busch Richard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|163
|+0.306
|0.037
|8
|39
|8
|W. Byron William Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|163
|+0.352
|0.046
|7
|35
|9
|K. Harvick Kevin Harvick Stewart-Haas Racing
|4
|Ford
|163
|+0.380
|0.028
|9
|36
|10
|C. Lajoie Corey Lajoie Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|163
|+0.452
|0.072
|8
|27
|11
|T. Dillon Ty Dillon Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|163
|+0.469
|0.017
|9
|26
|12
|D. WallaceJr. Darrell WallaceJr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|163
|+0.511
|0.042
|7
|30
|13
|M. McDowell Michael McDowell Front Row Motorsports
|34
|Ford
|163
|+0.546
|0.035
|8
|24
|14
|A. Hill Austin Hill Beard Motorsports
|62
|Chevrolet
|163
|+0.582
|0.036
|9
|15
|
C. Smith Chandler Smith Kaulig Racing
|13
|Chevrolet
|163
|+0.639
|0.057
|7
|16
|C. Bell Christopher Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|163
|+0.692
|0.053
|9
|30
|17
|R. Chastain Ross Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|163
|+0.725
|0.033
|7
|22
|18
|E. Jones Erik Jones Legacy Motor Club
|43
|Chevrolet
|163
|+0.766
|0.041
|8
|19
|19
|J. Yeley J.J. Yeley Rick Ware Racing
|51
|Ford
|163
|+0.860
|0.094
|10
|20
|D. Suarez Daniel Suarez TrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|163
|+0.915
|0.055
|8
|26
|21
|J. Haley Justin Haley Kaulig Racing
|31
|Chevrolet
|163
|+1.013
|0.098
|7
|16
|22
|J. Berry Josh Berry Legacy Motor Club
|42
|Chevrolet
|163
|+1.069
|0.056
|7
|23
|B. McLeod B.J. McLeod Live Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|163
|+1.497
|0.428
|8
|14
|24
|M. TruexJr. Martin TruexJr. Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|163
|+3.013
|1.516
|8
|23
|25
|T. Reddick Tyler Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|163
|+7.762
|4.749
|10
|17
|26
|D. Hamlin Denny Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|162
|+1 Lap
|1 Lap
|11
|14
|27
|K. Larson Kyle Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|161
|+2 Laps
|1 Lap
|9
|10
|28
|H. Burton Harrison Burton Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|160
|+3 Laps
|1 Lap
|9
|9
|29
|A. Allmendinger A.J. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|160
|+3 Laps
|1.091
|9
|8
|30
|C. Briscoe Chase Briscoe Stewart-Haas Racing
|14
|Ford
|156
|+7 Laps
|4 Laps
|7
|9
|Kaza
|31
|R. Preece Ryan Preece Stewart-Haas Racing
|41
|Ford
|155
|+8 Laps
|1 Lap
|6
|6
|Kaza
|32
|T. Gilliland Todd Gilliland Front Row Motorsports
|38
|Ford
|131
|+32 Laps
|24 Laps
|7
|5
|Overheating
|33
|A. Dillon Austin Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|102
|+61 Laps
|29 Laps
|6
|7
|Kaza
|34
|R. StenhouseJr. Ricky StenhouseJr. JTG Daugherty Racing
|47
|Chevrolet
|96
|+67 Laps
|6 Laps
|8
|3
|Kaza
|35
|
T. Gibbs Ty Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|94
|+69 Laps
|2 Laps
|4
|9
|Kaza
|36
|R. Blaney Ryan Blaney Team Penske
|12
|Ford
|94
|+69 Laps
|0.083
|4
|1
|Kaza
|37
|A. Cindric Austin Cindric Team Penske
|2
|Ford
|94
|+69 Laps
|1.087
|6
|5
|Kaza
|38
|R. Herbst Riley Herbst Front Row Motorsports
|36
|Ford
|94
|+69 Laps
|1'46.186
|6
|Kaza
|39
|B. Poole Brennan Poole Rick Ware Racing
|15
|Ford
|93
|+70 Laps
|1 Lap
|5
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Alakalı video
Son Haberler
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon
Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"
Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum" Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar