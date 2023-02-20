NASCAR Daytona 500: Tarihi yarışın galibi Stenhouse Jr.
Tarihin en uzun Daytona 500 yarışında zafer, Ricky Stenhouse Jr'a gitti.
Yarış, özellikle son turlarda meydana gelen çok sayıda kaza nedeniyle planlanan mesafeden 30 mil (yani 12 tur) fazla sürdü.
Son kaza yarışın sarı bayraklar altında bitmesine neden oldu; bu, kaza esnasında son şampiyon Joey Logano'nun hemen önünde yer alan Stenhouse'ın galibiyete ulaştığı anlamına gelmekteydi!
Kariyerinin üçüncü zaferine ulaşan Stenhouse, altı yıllık galibiyet hasretine de son verdi. Bir diğer ilginç nokta, Stenhouse'ın kariyerindeki üç zaferin de süper hız pistlerinde gelmiş olması.
İlk 66 turu kapsayan açılış etabını Brad Keselowski kazanırken, sonraki 66 turu kapsayan ikinci etapta ise zafer Ross Chastain'e gitti.
Serinin en prestijli yarışında bir türlü istediğini alamayan Kyle Busch için işler değişmedi, ancak bu kez işler kendisi için çok daha trajik bir şekilde ilerledi; 200. tura lider giren Busch, uzatmalarda bir kazaya karışarak ilk 10 dışında kaldı.
Son turdaki kazanın merkezinde yer alan çaylak Travis Pastrana ise buna rağmen mücadeleyi 11. sırada bitirerek ilk yarışında göz doldurdu -ancak yarışın en iyi çaylağı kendisi değildi
En iyi çaylak, mücadeleyi 10. sırada tamamlayan Riley Herbst oldu.
NASCAR Daytona 500: Tam sıralama
|Sıra
|No
|Sürücü
|Üretici
|Tur
|Zaman
|Lider gidilen tur sayısı
|1
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Chevrolet
|212
|3:38'52.921
|10
|2
|22
|Joey Logano
|Ford
|212
|3:38'53.590
|12
|3
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|212
|3:38'53.591
|20
|4
|17
|Chris Buescher
|Ford
|212
|3:38'55.659
|32
|5
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|212
|3:38'58.392
|12
|6
|16
|A.J. Allmendinger
|Chevrolet
|212
|3:38'58.955
|1
|7
|99
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|212
|3:38'59.316
|3
|8
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|212
|3:38'59.737
|1
|9
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|212
|3:39'01.223
|6
|10
|15
|Riley Herbst
|Ford
|212
|3:39'02.941
|11
|67
|Travis Pastrana
|Toyota
|212
|3:39'05.460
|2
|12
|4
|Kevin Harvick
|Ford
|212
|3:39'05.461
|1
|13
|36
|Zane Smith
|Ford
|212
|3:39'08.981
|14
|51
|Cody Ware
|Ford
|212
|3:39'09.317
|15
|7
|Corey Lajoie
|Chevrolet
|212
|3:39'16.694
|16
|19
|Martin Truex Jr.
|Toyota
|212
|3:39'16.695
|13
|17
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|212
|3:39'46.185
|6
|18
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|211
|3:37'57.910
|6
|19
|8
|Kyle Busch
|Chevrolet
|211
|3:37'57.947
|6
|20
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|211
|3:37'58.053
|5
|21
|10
|Aric Almirola
|Ford
|211
|3:37'58.268
|16
|22
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|211
|3:37'58.275
|42
|23
|2
|Austin Cindric
|Ford
|210
|3:38'08.243
|24
|42
|Noah Gragson
|Chevrolet
|210
|3:39'05.570
|25
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|210
|3:39'17.861
|26
|21
|Harrison Burton
|Ford
|210
|3:39'20.585
|9
|27
|38
|Todd Gilliland
|Ford
|208
|3:37'16.756
|28
|34
|Michael McDowell
|Ford
|208
|3:39'39.854
|29
|50
|Conor Daly
|Chevrolet
|206
|3:39'21.762
|30
|78
|B.J. McLeod
|Chevrolet
|204
|3:39'28.706
|31
|84
|Jimmie Johnson
|Chevrolet
|203
|3:20'58.059
|32
|31
|Justin Haley
|Chevrolet
|203
|3:21'46.803
|33
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|202
|3:19'50.532
|34
|24
|William Byron
|Chevrolet
|202
|3:19'50.623
|35
|14
|Chase Briscoe
|Ford
|182
|2:56'04.048
|5
|36
|41
|Ryan Preece
|Ford
|181
|2:51'57.248
|4
|37
|43
|Erik Jones
|Chevrolet
|118
|1:41'16.699
|38
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|118
|1:41'38.230
|39
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|117
|1:39'55.468
|40
|77
|Ty Dillon
|Chevrolet
|26
|20'36.377
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