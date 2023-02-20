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NASCAR Daytona 500: Tarihi yarışın galibi Stenhouse Jr.

Tarihin en uzun Daytona 500 yarışında zafer, Ricky Stenhouse Jr'a gitti.

Nick DeGroot
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
NASCAR Daytona 500: Tarihi yarışın galibi Stenhouse Jr.
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Yarış, özellikle son turlarda meydana gelen çok sayıda kaza nedeniyle planlanan mesafeden 30 mil (yani 12 tur) fazla sürdü.

Son kaza yarışın sarı bayraklar altında bitmesine neden oldu; bu, kaza esnasında son şampiyon Joey Logano'nun hemen önünde yer alan Stenhouse'ın galibiyete ulaştığı anlamına gelmekteydi!

Kariyerinin üçüncü zaferine ulaşan Stenhouse, altı yıllık galibiyet hasretine de son verdi. Bir diğer ilginç nokta, Stenhouse'ın kariyerindeki üç zaferin de süper hız pistlerinde gelmiş olması. 

İlk 66 turu kapsayan açılış etabını Brad Keselowski kazanırken, sonraki 66 turu kapsayan ikinci etapta ise zafer Ross Chastain'e gitti.

Serinin en prestijli yarışında bir türlü istediğini alamayan Kyle Busch için işler değişmedi, ancak bu kez işler kendisi için çok daha trajik bir şekilde ilerledi; 200. tura lider giren Busch, uzatmalarda bir kazaya karışarak ilk 10 dışında kaldı.

Son turdaki kazanın merkezinde yer alan çaylak Travis Pastrana ise buna rağmen mücadeleyi 11. sırada bitirerek ilk yarışında göz doldurdu -ancak yarışın en iyi çaylağı kendisi değildi

En iyi çaylak, mücadeleyi 10. sırada tamamlayan Riley Herbst oldu.

 

NASCAR Daytona 500: Tam sıralama

Sıra No Sürücü Üretici Tur Zaman Lider gidilen tur sayısı
1 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 212 3:38'52.921 10
2 22 United States Joey Logano Ford 212 3:38'53.590 12
3 20 United States Christopher Bell Toyota 212 3:38'53.591 20
4 17 United States Chris Buescher Ford 212 3:38'55.659 32
5 48 United States Alex Bowman Chevrolet 212 3:38'58.392 12
6 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 212 3:38'58.955 1
7 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 212 3:38'59.316 3
8 12 United States Ryan Blaney Ford 212 3:38'59.737 1
9 1 United States Ross Chastain Chevrolet 212 3:39'01.223 6
10 15 United States Riley Herbst Ford 212 3:39'02.941  
11 67 Travis Pastrana Toyota 212 3:39'05.460 2
12 4 United States Kevin Harvick Ford 212 3:39'05.461 1
13 36 Zane Smith Ford 212 3:39'08.981  
14 51 United States Cody Ware Ford 212 3:39'09.317  
15 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 212 3:39'16.694  
16 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 212 3:39'16.695 13
17 11 United States Denny Hamlin Toyota 212 3:39'46.185 6
18 5 United States Kyle Larson Chevrolet 211 3:37'57.910 6
19 8 United States Kyle Busch Chevrolet 211 3:37'57.947 6
20 23 United States Bubba Wallace Toyota 211 3:37'58.053 5
21 10 United States Aric Almirola Ford 211 3:37'58.268 16
22 6 United States Brad Keselowski Ford 211 3:37'58.275 42
23 2 United States Austin Cindric Ford 210 3:38'08.243  
24 42 United States Noah Gragson Chevrolet 210 3:39'05.570  
25 54 Ty Gibbs Toyota 210 3:39'17.861  
26 21 United States Harrison Burton Ford 210 3:39'20.585 9
27 38 United States Todd Gilliland Ford 208 3:37'16.756  
28 34 United States Michael McDowell Ford 208 3:39'39.854  
29 50 United States Conor Daly Chevrolet 206 3:39'21.762  
30 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 204 3:39'28.706  
31 84 United States Jimmie Johnson Chevrolet 203 3:20'58.059  
32 31 United States Justin Haley Chevrolet 203 3:21'46.803  
33 3 United States Austin Dillon Chevrolet 202 3:19'50.532  
34 24 United States William Byron Chevrolet 202 3:19'50.623  
35 14 United States Chase Briscoe Ford 182 2:56'04.048 5
36 41 United States Ryan Preece Ford 181 2:51'57.248 4
37 43 United States Erik Jones Chevrolet 118 1:41'16.699  
38 9 United States Chase Elliott Chevrolet 118 1:41'38.230  
39 45 United States Tyler Reddick Toyota 117 1:39'55.468  
40 77 United States Ty Dillon Chevrolet 26 20'36.377  
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