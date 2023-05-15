NASCAR Darlington: Byron galip, Truex ve Chastain kazalara karıştı

Uzatma periyodunda Kevin Harvick'i arkasında tutan Byron, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve sezonun üçüncü galibiyetine ulaşmayı başardı.

Ancak yarışın hikayesini yazan isim bir kez daha Ross Chastain oldu; son yeniden startta Kyle Larson ile temas eden ve hem kendisinin, hem de Larson'un geri düşmesine sebep olan Chastain yarışı ancak 29. sırada tamamlayabildi.

Yarışın en çok lider giden ismi pole pozisyonu sahibi Martin Truex Jr. oldu, epey güçlü bir yarış geçiren Truex tam 145 tur liderlik koltuğunda yer aldı.

Ancak kendisi tüm performansına rağmen epey şanssızdı; önce ikinci etabın sonunda Ross Chastain ile temas ederek geri düştü, son yeniden startta ise büyük bir kazanın arasında kalarak 31. sıraya kadar geriledi.

Sekiz farklı lidere ve 19 liderlik değişimine sahne olan yarış, etap araları dahil olmak üzere sekiz kez kesintiye uğradı.

Etap galibiyetleri ise Truex ve Chastain'e gitti.

NASCAR Darlington - Yarış sonuçları