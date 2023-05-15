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NASCAR Darlington: Byron galip, Truex ve Chastain kazalara karıştı

Hendrick Motorsport sürücüsü William Byron, Darlington'daki kaotik yarıştan galip ayrılmayı başaran isim oldu.

William Byron, Hendrick Motorsports, Axalta Throwback Chevrolet Camaro

Uzatma periyodunda Kevin Harvick'i arkasında tutan Byron, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve sezonun üçüncü galibiyetine ulaşmayı başardı.

Ancak yarışın hikayesini yazan isim bir kez daha Ross Chastain oldu; son yeniden startta Kyle Larson ile temas eden ve hem kendisinin, hem de Larson'un geri düşmesine sebep olan Chastain yarışı ancak 29. sırada tamamlayabildi.

Yarışın en çok lider giden ismi pole pozisyonu sahibi Martin Truex Jr. oldu, epey güçlü bir yarış geçiren Truex tam 145 tur liderlik koltuğunda yer aldı.

Ancak kendisi tüm performansına rağmen epey şanssızdı; önce ikinci etabın sonunda Ross Chastain ile temas ederek geri düştü, son yeniden startta ise büyük bir kazanın arasında kalarak 31. sıraya kadar geriledi.

Sekiz farklı lidere ve 19 liderlik değişimine sahne olan yarış, etap araları dahil olmak üzere sekiz kez kesintiye uğradı. 

Etap galibiyetleri ise Truex ve Chastain'e gitti.

 

NASCAR Darlington - Yarış sonuçları

Sıra No Sürücü Üretici Tur Fark Lider gidilen tur
1 24 United States William Byron Chevrolet 295   7
2 4 United States Kevin Harvick Ford 295 0.781 5
3 9 United States Chase Elliott Chevrolet 295 1.480  
4 6 United States Brad Keselowski Ford 295 1.798  
5 23 United States Bubba Wallace Toyota 295 1.948 3
6 21 United States Harrison Burton Ford 295 2.009  
7 8 United States Kyle Busch Chevrolet 295 2.225  
8 31 United States Justin Haley Chevrolet 295 2.649  
9 12 United States Ryan Blaney Ford 295 3.233 4
10 17 United States Chris Buescher Ford 295 3.243  
11 38 United States Todd Gilliland Ford 295 3.325  
12 11 United States Denny Hamlin Toyota 295 3.360 9
13 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 295 3.439  
14 20 United States Christopher Bell Toyota 295 3.631  
15 41 United States Ryan Preece Ford 295 3.731  
16 54 Ty Gibbs Toyota 295 4.104  
17 14 United States Chase Briscoe Ford 295 4.173  
18 22 United States Joey Logano Ford 295 4.815  
19 2 United States Austin Cindric Ford 295 4.931  
20 5 United States Kyle Larson Chevrolet 295 7.412 29
21 10 United States Aric Almirola Ford 295 8.966  
22 45 United States Tyler Reddick Toyota 295 30.579  
23 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 294 1 Lap  
24 7 United States Corey Lajoie Chevrolet 293 2 Laps  
25 43 United States Erik Jones Chevrolet 293 2 Laps  
26 42 United States Noah Gragson Chevrolet 293 2 Laps  
27 77 United States Ty Dillon Chevrolet 293 2 Laps  
28 51 United States Ryan Newman Ford 291 4 Laps  
29 1 United States Ross Chastain Chevrolet 287 8 Laps 93
30 48 Josh Berry Chevrolet 286 9 Laps  
31 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 280 15 Laps 145
32 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 226 69 Laps  
33 34 United States Michael McDowell Ford 200 95 Laps  
34 99 Mexico Daniel Suarez Chevrolet 199 96 Laps  
35 3 United States Austin Dillon Chevrolet 196 99 Laps  
36 15 United States Brennan Poole Ford 39 256 Laps  

 

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NASCAR Kansas: Denny Hamlin son turda liderliği alarak kazandı

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